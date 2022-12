Fortnite : DOOM Slayer, Geralt de Rivia, Hulk et la nouvelle carte ont fuité

Quelques heures à peine avant le dernier événement Fortnite Fracture, plusieurs mineurs de données ont mis au point des données de jeu intéressantes qui, en théorie, ne seraient révélées qu’à la fin. Le DOOM Slayer de la saga DOOM, Geralt de Rivia de The Witcher et Hulk sont de nouveaux skins qui arrivent bientôt sur Fortnite. On vous dit juste ci-dessous :

Fortnite Chapter 4 a le DOOM Slayer, Geralt of Rivia, Hulk et des motos

Vers 20h00 CET le samedi 3 décembre 2022 (environ deux heures avant l’événement final Fracture), plusieurs images appartenant à la scène finale après la fin de l’événement. En eux, on peut voir Hulk sur une moto (ce qui confirme à son tour son arrivée en tant que nouveau véhicule), Geralt de Rivia et son fidèle destrier Sardinilla, et le DOOM Slayer se battant avec un Cacodemon.

Le look de la carte de la nouvelle île de la saison 1 du chapitre 4 a également fuité :

Une autre collaboration est l’influenceur Mr. Beast, qui reçoit également son propre skin Fortnite :

Une fois l’événement final Fracture terminé, nous éditerons les actualités pour vous proposer des instantanés de ces collaborations dans la meilleure qualité possible.

Événement final Fortnite Fracture Saison 4 : date et heures

L’événement final de Fortnite Season 4 Fracture aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 22h00 CET. Cette date et cette heure équivaut à ce qui suit dans ces territoires hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

France (îles Canaries) : 21h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 17h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 16h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 15h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 14h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Trente minutes avant l’heure de l’événement, le mode de jeu Fracture sera disponible. Nous devons le sélectionner dans l’onglet Découvrir et appuyer sur Jouer pour y entrer. Nous vous recommandons d’entrer le plus tôt possible pour éviter des problèmes imprévus.

Sources : NiteStats, Twitter/GMatrixGames