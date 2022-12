Le Xokas se prononce sur la polémique de savoir s’il est plus difficile d’être streamer que serveur

Les Xokas ont quitté sa position confortable en travaillant pour le Real Madrid il y a quelques années lorsqu’il s’est rendu compte que son potentiel en tant que streamer pouvait lui faire vivre s’il consacrait 100% de son temps. Mais avant cela, il y avait un millier d’emplois en cours de route, dont un bref passage en tant que serveur. Alors, après la polémique provoquée par ElMillor, qui affirmait que travailler dans un bar était plus simple que d’être streamer, les Xokas ont finalement décidé de s’exprimer.

remettre les pendules à l’heure

Avec son langage agressif/passif habituel, le Xokas indique clairement dès qu’il commence son discours qu’il est de loin supérieur en tant que streamer à ElMillor. Ceci est pertinent car le second a attribué la critique de son commentaire, par d’autres collègues de la guilde, au peu d’importance et de poids de ceux-ci. Cela dit, il se met au travail.

Le Xokas fait des distinctions et souligne les nuances qui ont été laissées de côté dans cette polémique. Bien qu’il reconnaisse que tout le monde peut être un streamer et un serveur, il souligne qu’il est beaucoup plus difficile de réaliser quelque chose avec le premier qu’avec le second. Une fois réalisé après pas mal de travail derrière, il se termine que :

« Gagner sa vie en tant que streamer est bien mieux que de le faire en tant que serveur, c’est le but. » Les Xokas

Après avoir clarifié ce point, cette nuance qui se perd dans tout le bruit, il évoque sa courte expérience dans l’industrie hôtelière. Et c’est là qu’il est totalement positionné.

« C’est très dur d’être serveur. Le plus difficile dans le métier de serveur, ce n’est pas de rester debout 12 heures, c’est endurer les connards (…) Je n’ai travaillé que 15 jours comme serveur, 14 heures par jour, sur le plage. Les 15 pires jours de ma vie, c’est une expérience que je ne souhaiterais à personne. » Les Xokas

A propos du stress que les deux emplois impliquent, le Galicien, ajoutant à son expérience dans le bar de la plage sa connaissance du ruisseau, finit par compléter le puzzle avec ce qui suit :

« Le stress d’être un streamer vient de l’incertitude, de ne pas avoir de salaire fixe, de partir en vacances sans être payé et de ne pas savoir si vous aurez des gens pour vous voir à votre retour. Trouver la moitié d’entre eux parce que les autres ont trouvé un streamer qu’ils préfèrent. Cette incertitude ne se paie pas avec de l’argent. Mais peu importe, c’est la seule faiblesse d’être un streamer. Les Xokas

À propos de ce qui vous attend et peut vous attendre dans les deux emplois, Xokas a également quelques choses à dire.

« Lorsque vous travaillez dans le monde du streaming, vous aspirez, lorsque vous travaillez comme serveur, vous ne le faites pas, et c’est très important, car cela vous donne des objectifs, cela vous donne des objectifs, des choses que vous ne pouvez pas avoir en tant que serveur. « Les Xokas

Précisez ci-dessous que vous avez bien sûr des objectifs en tant que serveur, mais que ceux-ci sont plus tronqués par les contraintes que ce métier vous impose. « C’est pourquoi c’est si difficile », conclut-il.

Source | Marque