Microsoft Teams aura une fenêtre flottante sur iOS

Microsoft Teams est la principale application de messagerie professionnelle. Depuis que la société dirigée par Satya Nadella a lancé le service il y a cinq ans, nous voyons comment il a maintenu une évolution constante qui reflète la confiance de Microsoft dans le service de messagerie.

Cependant, malgré le fait que Microsoft Teams soit devenu un service incontournable au sein des entreprises, il présente encore quelques lacunes dans ses applications mobiles. Parmi eux, l’absence de mode Picture-in-Picture dans son application iOS s’est démarquée, obligeant l’application à rester ouverte au premier plan afin de ne pas perdre les informations d’appel.

Le mode PiP arrive sur Microsoft Teams pour iOS en décembre

Grâce à la feuille de route de l’application, nous avons pu voir que Microsoft prévoyait de lancer la fonctionnalité Picture-in-Picture ou fenêtre flottante pour Microsoft Teams au cours du mois de décembre.

Grâce à cette fonctionnalité, lors d’un appel, nous pouvons quitter l’application et l’appel reste dans une fenêtre flottante au premier plan pendant que nous utilisons l’iPhone ou l’iPad. De cette façon, par exemple, nous pouvons rechercher un document sur l’appareil iOS pour obtenir plus d’informations à fournir lors de l’appel.

De plus, ce ne sera pas une fenêtre Microsoft Teams sans fonctionnalité, mais en plus de pouvoir la redimensionner et de la placer n’importe où sur l’écran, nous pouvons également désactiver ou activer le microphone et activer ou désactiver la caméra.

Une autre des fonctionnalités prévues pour le mois de décembre qui apparaît dans la feuille de route est la granularité des notifications, qui permettra aux administrateurs informatiques de décider quel type de notifications parviennent aux utilisateurs de Microsoft Teams.

Pour le mois de février, le lancement de Microsoft Teams Premium est prévu. Cet add-on ajoutera des fonctions d’IA aux réunions, améliorera leur personnalisation, facilitera la création de webinaires et permettra l’utilisation d’étiquettes de confidentialité sur le contenu des réunions.