Le réalisateur d’Elden Ring n’écoute pas tous les avis des joueurs de peur que cela n’influence leurs décisions

Les mois passent et le nom d’Elden Ring continue de faire la une des journaux. L’opus magnum de From Software se situe dans la période où le public et les médias apprécient les œuvres publiées dans ce cours. Au cours des dernières heures, Hidetaka Miyazaki, directeur du projet, a reçu deux prix PlayStation Partner : jeu le plus vendu développé en Asie et choix du public. En conversation avec Famitsu, le créatif a partagé sa méthodologie de travail pour faire face aux avis du public.

« Personnellement, j’essaie de ne pas lire directement les commentaires des joueurs », explique Miyazaki. « Je ne le fais pas car je ne peux pas lire l’avis de tous les utilisateurs. Je crains que si je le fais, les voix et les opinions que j’entendrai auront une forte influence sur mes décisions futures, alors je fais très attention à ne pas mettre les opinions des autres directement dans mon esprit. »

Elden Ring

Nostalgie du passé et succès du présent

Il y a aussi de la place pour essayer de clarifier la grande question, pourquoi Elden Ring a-t-il connu un tel succès ? Miyazaki répond que cela le met dans une impasse en expliquant pourquoi c’est un succès, mais ce qu’il précise, c’est qu’il n’a pas l’intention de changer sa façon de faire les choses. « J’essaie de ne pas trop y penser car cela peut devenir une distraction lorsque je fais le prochain projet. Cependant, je suis très reconnaissant et honoré. »

Miyazaki reconnaît qu’il ressent beaucoup de nostalgie lorsqu’il voit la réaction d’une personne qui trouve sa première approche de la formule soulslike dans Elden Ring : « Quand je regarde les réactions des joueurs, il y a tellement de gens que leur premier contact avec le genre est Elden Ring… Je me sens nostalgique quand je les écoute. Je me souviens avoir ressenti du bonheur lorsque j’ai expérimenté Demon’s Souls pour la première fois. C’est un titre passionnant à découvrir, et nous avons eu une augmentation du nombre de joueurs depuis. J’étais très content d’entendre ce genre de commentaires », conclut-il.

Source : VGC