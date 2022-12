Le Protocole Callisto reçoit de vives critiques sur Steam pour sa version PC : « C’est injouable »

Le protocole Callisto est à la mode sur Steam. Après les premières heures de son lancement, les utilisateurs qui l’ont acheté remplissent leur profil dans le store avec des commentaires négatifs. Selon la communauté PC, la version compatible est bourrée de problèmes de performances qui la rendent « injouable » dans certains cas.

« Ça a l’air bien mais je ne peux pas continuer à jouer à cause des plantages et des blocages », explique l’utilisateur Sp3ctA. « D’abord, vous vous écrasez sur la lune, puis elle se ferme sur le bureau et s’exécute au ralenti en perdant des images. […] Je voulais juste soutenir les développeurs, leur donner de l’argent pour la nouvelle IP afin qu’ils puissent créer de bons jeux… », conclut-il.

Un autre utilisateur sur Reddit a partagé son expérience avec la version : « J’ai exécuté le jeu sur des graphismes moyens avec RTX désactivé sur un RTX 3070 et un Ryzen 6800H. Si le jeu ne saute pas autour de l’image lors du chargement de nouvelles textures, il se bloquera sur le bureau lors du déplacement sur la scène ou lors de l’exécution d’événements rapides. Je suis dans le jeu depuis une heure et je n’ai pas rencontré un seul ennemi sans être jeté sur mon bureau ». Les critiques globales sur Steam sont « principalement négatives » au moment de la rédaction. Sur 4 298 avis, seuls 32 % sont positifs.

Comment est le jeu ?

Le protocole Calisto a reçu une note de 7 sur 10 dans Netcost-Security. Dans notre analyse, nous avons dit que « cela a l’osier pour avoir été une horreur de survie de haut niveau, mais nous avons trouvé trop de problèmes d’exécution qui finissent par ralentir l’expérience ».

« Malheureusement son level design ne correspond pas, il est trop linéaire. Quand il est bridé, surtout dans le premier tiers, on a l’impression qu’un titre du genre deep et de qualité va exploser, mais il dérive vers un titre d’action qui déborde des situations de combat qui se répètent à outrance », concluait-on. Vous pouvez lire le texte complet ici.

Source : Steam