La loi de Moore n’est pas morte selon AMD, mais elle a changé

Vue d’ensemble : à plusieurs reprises ces dernières années, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que « la loi de Moore est morte » pour défendre les augmentations de prix des GPU. Lors d’un sommet, le directeur de la technologie d’AMD, Mark Papermaster, a contesté ces affirmations répétées et a détaillé le véritable raisonnement derrière les coûts plus élevés.

Depuis 2017, Jensen Huang a déclaré la loi de Moore morte à plusieurs reprises. Cela a généralement été en réponse aux demandes des consommateurs concernant les prix en constante augmentation des cartes graphiques de Nvidia.

Alors que les cartes graphiques Nvidia sont généralement de bons produits – la GTX 1630 étant un exemple exemplaire – les acheteurs sont justifiés d’être curieux des prix sans cesse croissants des produits. Par exemple, en 2013, Nvidia a lancé la GTX 780 pour un prix de détail de 649 $. Pendant ce temps, le mois dernier, le RTX 4080 a commencé à un prix stupéfiant de 1199 $.

Il s’agit d’une augmentation de prix de près de 85 %, et bien que les gains de performance aient certainement été plus importants, la valeur du dollar n’a pas augmenté de la même manière au cours des neuf dernières années. Après la révélation du RTX 4090 et des deux modèles RTX 4080, Huang a de nouveau affirmé que « la loi de Moore est morte » lors d’une séance de questions-réponses avec des journalistes.

Comme c’est la tradition ces derniers temps sur le marché des cartes graphiques, AMD s’est présenté pour tenter de surpasser Nvidia. Le directeur de la technologie de Team Red, Mark Papermaster, a pris la parole lors d’un récent sommet et a réfuté l’affirmation de Jensen, soulignant que la loi de Moore est toujours bien vivante.

« Ce n’est pas qu’il n’y aura pas de nouvelles technologies de transistors passionnantes… les progrès que nous allons faire pour continuer à améliorer la technologie des transistors sont très, très clairs pour moi, mais ils sont plus chers », a déclaré le CTO. . « Il va donc falloir utiliser des accélérateurs, une accélération GPU, une fonction spécialisée… » a-t-il ajouté pour expliquer comment AMD gère les coûts de fabrication.

Selon Papermaster, AMD s’était attendu à des augmentations de prix et les a décrites comme un facteur majeur dans les récents changements de la société vers les conceptions de puces dans ses processeurs et ses cartes graphiques.

Les rapports contradictoires d’AMD et de Nvidia sont déroutants une fois que vous vous souvenez que les deux sociétés reçoivent des tranches de processeur de TSMC. L’équipe rouge semble pousser pour contourner la supposée « mort » de la loi de Moore, tandis que l’équipe verte a apparemment décidé d’adopter pleinement la philosophie « la loi de Moore est morte ».

Dans l’ensemble, selon les mots du grand Mark Twain, les rapports sur la mort de Moore’s Law étaient grandement exagérés. (D’accord, il n’a pas dit cela.) Néanmoins, la loi n’est pas morte, mais il devient de plus en plus complexe et coûteux de la maintenir en place. C’est juste une question de comment chaque entreprise aborde la situation.