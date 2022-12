La détection de crash d’Apple continue de déclencher des faux positifs, cette fois sur les pistes de ski

Récapitulatif : La détection des collisions a fait ses débuts en septembre en tant que l’une des fonctionnalités les plus remarquables des nouveaux iPhones et montres Apple d’Apple. En bref, la détection de collision utilise une poignée de capteurs intégrés à l’appareil et d’algorithmes avancés pour déterminer si vous avez été impliqué dans un accident et peut automatiquement avertir les services d’urgence et alerter des contacts spécifiés en votre nom. C’est le genre de fonctionnalité sur laquelle, espérons-le, vous n’aurez jamais à compter, et qui s’est avéré être un casse-tête pour Apple.

En octobre, le Wall Street Journal a fait état d’une série de faux positifs provenant de montagnes russes dans plusieurs parcs à thème du Midwest. Maintenant, les amateurs de sensations fortes dans les stations de ski sont par inadvertance une douleur dans le cou pour les répartiteurs d’urgence dans l’Utah.

La superviseure du centre de répartition du comté de Summit, Suzie Butterfield, a déclaré à la station d’information locale KSL qu’elle recevait en moyenne trois à cinq appels d’urgence d’appareils Apple par jour. Jusqu’à présent, aucun des appels qu’elle a reçus n’a impliqué de véritables urgences.

La plupart des appelants n’ont aucune idée que leurs appareils ont déclenché un appel d’urgence, a déclaré Butterfield.

Malgré les fausses alertes, le superviseur du centre d’appels exhorte les utilisateurs à ne pas désactiver la fonctionnalité, qui est activée par défaut en sortie de boîte. Elle a dit qu’ils préféraient que les gens soient en sécurité. « Ça ne nous dérange pas de prendre cet appel parce que si quelque chose s’est vraiment passé, nous voulons pouvoir vous joindre », a-t-elle ajouté.

Mais les fausses alarmes sont un problème car elles pourraient immobiliser les répartiteurs et les premiers intervenants si une urgence réelle survenait en même temps. Apple est bien conscient des lacunes de la fonctionnalité et prend des mesures.

Le titan de la technologie a récemment publié iOS 16.1.2 qui améliore la compatibilité des opérateurs sans fil et optimise la détection des collisions sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Apple travaille déjà sur la prochaine mise à jour majeure, iOS 16.2, qui est en cours de test bêta au moment où nous parlons et devrait être mise en ligne pour tout le monde ce mois-ci.

Sur un appareil iOS, accédez à Paramètres -> Général -> Mise à jour logicielle pour démarrer le processus de téléchargement et d’installation.