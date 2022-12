Le casting de The Last of Us de HBO confirme que les fans n’auront pas à se soucier de l’adaptation

L’adaptation de The Last of Us est à un peu plus d’un mois d’arriver sur HBO Max, Le jeu vidéo original est l’une des œuvres les plus importantes du jeu vidéo de ces 15 dernières années, et certainement, à quelques exceptions près, les œuvres de déplacer du matériel interactif sur grand ou petit écran est devenu un désastre.

Dans le cadre des activités menées au CCXP 22 au Brésil, HBO Max a eu l’opportunité d’amener une partie du casting et de la production de The Last of Us à un panel dans lequel Netcost était invitée. L’événement a réuni Neil Druckmann, réalisateur du jeu original et producteur de la série, Craig Mazin, producteur et scénariste de la série, ainsi que les talents de Pedro Pascual, Bella Ramsey, Merle Dandidge et Gabriel Luna, qui étaient en chargé de répondre aux questions du public, racontant leur expérience dans la réalisation de la série.

The Last of Us de HBO : nous n’aurons pas à nous inquiéter

L’une des questions posées était liée à l’adaptation et à la manière dont elle allait être séparée des autres œuvres qui ont amené les jeux vidéo vers d’autres supports. Considérant que la grande majorité a participé à du contenu geek (Game of Thrones, The Mandalorian, Half-Life 2), on comprend mieux comment les fans peuvent réagir.

Pour Bella Ramsey, qui joue Ellie, elle comprend comment les éléments interactifs donnent aux gens un « élément de protection » sur les personnages et l’histoire, mais considère qu' »un excellent travail » a été fait. « Jouer à un jeu vidéo est une expérience immersive et vous passez beaucoup de temps avec ces personnages, en étant eux, en interaction. Je comprends l’attachement des gens à ces personnages et à l’élément protecteur », a déclaré Ramsey. « Nous comprenons parfaitement les préoccupations des gens. Je pense que nous avons fait un excellent travail. Je ne suis pas inquiet, ce sera amusant et si les gens détestent la série, ils la détesteront. »

Pour sa part, Pedro Pascal a commenté que l’amour derrière ce travail est grand et que la présence de Neil Druckmann est un facteur important. « Je comprends la question de l’appartenance, surtout parce que je suis un gros consommateur de télévision et de films », a déclaré Pascal. « Cela me fait passer au niveau supérieur car il s’agit d’une expérience immersive. Je ne sais pas si nous y sommes parvenus, mais nous l’avons sûrement fait, car ils l’aiment beaucoup, ils l’aiment autant ou plus que les joueurs les plus amoureux. Vous avez le créateur, et le créateur le plus passionné de son travail, ils le font pour vous, de tout leur cœur. »

Les commentaires n’étaient pas réservés au casting, puisque Craig Mazin lui-même a donné un point de vue intéressant. « Quand j’ai joué à The Last of Us pour la première fois, je ne ressentais rien pour Joel ou Ellie parce que je ne les connaissais pas », a déclaré Mazin. « C’est au cours du voyage qu’on tombe amoureux d’eux. Beaucoup ont fait ce parcours en tant que joueurs (…) et ils sont protecteurs et il y a un lien émotionnel. Ce qu’on demande aux gens, c’est de recommencer avec ce nouveau média, ce qui veut dire « je ne connais pas ces gens, je n’ai pas de sentiments pour eux ». Mais ils les auront, encore plus que maintenant ».

Enfin, Neil Druckmann a commenté le niveau de détail et comment les gens de Naughty Dog ont apprécié le niveau de détail dans les bandes-annonces et les scénarios. « Je vois des larmes couler de ses yeux, pas parce que c’est bien, c’est bien, c’est bien à cause de ce que nous avons fait en tant que match. Cela honore vraiment ce que les gens de Naughty Dog ont fait pendant des années, et ils le ressentent. »

The Last of Us arrivera sur HBO Max le 16 janvier pour l’Amérique et le 15 en Europe

Source | CCXP 22