Apple présente les nouvelles fonctions dédiées au handicap : ainsi l’iPhone devient un chien guide

Avec une vidéo intitulée « The Greatest », les nouveautés introduites par l’entreprise ont été présentées, du mode de détection pour les aveugles au suivi du regard pour les paralysés.

Une femme ouvre les yeux et demande à Siri de lever les stores, l’assistant vocal s’exécute, la lumière entre dans la pièce et alors seulement on découvre que la fille n’a pas de bras. C’est ainsi qu’a débuté le spot promotionnel d’Apple intitulé The Greatest, qui vise à présenter toutes les nouveautés conçues pour les personnes en situation de handicap.

Et ainsi un iPhone peut aider un aveugle à choisir une robe en décrivant la taille, la couleur et la forme, une mère sourde à percevoir les pleurs d’un enfant grâce à une Apple Watch qui détecte le son et affiche une notification à l’écran. Et un paralytique ne peut composer de la musique sur le PC qu’en bougeant les yeux grâce au pointeur d’un Mac.

D’autre part, la technologie doit faciliter la vie, en particulier pour ceux qui débutent avec plus de difficultés. La vidéo suit le quotidien de sept personnes qui lèvent magistralement les barrières du handicap en s’appuyant sur la technologie. La caméra les filme alors qu’ils réalisent des actions potentiellement difficiles en toute sécurité et autonomie.

La chanson « I am the Greatest » a été choisie comme bande originale, construite sur un texte tiré des discours de Muhammad Ali, icône de l’autonomisation et de l’autodétermination. Apple a choisi de publier la vidéo pour coïncider avec la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre.

Les nouvelles fonctionnalités d’Apple

Grâce au nouveau mode de détection, les utilisateurs aveugles ou malvoyants peuvent facilement naviguer entre les portes, les objets et les personnes dans leur environnement. Dans la vidéo, par exemple, à un moment donné, un pianiste aveugle apparaît devant deux entrées, les cadre avec son iPhone, et peu de temps après, le smartphone suggère quelle porte mène à la scène.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, cependant, il existe une reconnaissance sonore. Dans ce cas, l’Apple Watch est capable de décrire les sons, en informant avec des messages qui apparaissent à l’écran, par exemple dans la vidéo, elle montre comment une mère sourde peut être avertie lorsque son bébé pleure ou rit. Et puis la commande vocale, il suffit de parler pour demander à votre appareil d’effectuer des tâches ou de donner des informations et l’AssistiveTouch, particulièrement utile pour ceux qui ont des problèmes de membres supérieurs. La vidéo présente une fille sans bras qui regarde des tutoriels, discute et prend des selfies sur les orteils.

Parmi les nouveautés figurent également des méthodes alternatives de contrôle du pointeur sur Mac, notamment le suivi des mouvements de la tête et des expressions faciales pour les personnes paralysées, ou encore le contenu parlé, ou encore la lecture assistée à voix haute de l’iPad. Apple a également décidé de proposer des cours gratuits dans ses magasins pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour la vision, l’ouïe, la cognition et la mobilité.