Disney a créé une intelligence artificielle pour changer l’âge de ses acteurs en cinq secondes

Pendant des années, cela a été un processus coûteux, long et difficile. La nouvelle intelligence artificielle pourrait résoudre un énorme problème dans le monde du cinéma.

Il s’agissait autrefois de faux filtres utilisés par les utilisateurs pour voir à quoi ils ressembleraient lorsqu’ils seraient vieux. Habituellement, ils creusaient quelques rides ici et là, montraient des cheveux blancs incroyables et des mâchoires tombantes. Disney a plutôt décidé de bien faire les choses.

Les chercheurs de l’entreprise ont développé un système d’intelligence artificielle (IA) qui peut faire paraître un acteur plus âgé ou plus jeune. Il est clair que les artistes interviendront avec les ajustements manuels pour affiner le résultat, mais l’IA pourrait faire le gros du travail, résolvant ainsi un énorme problème.

Les avantages de l’IA de Disney

Le processus de vieillissement d’un acteur est coûteux, long et difficile. Il est souvent nécessaire de travailler chaque image pour obtenir un résultat crédible. La nouvelle IA conçue par les chercheurs de Disney pourrait simplifier la charge de travail des techniciens et des artistes travaillant avec des effets visuels, accélérant ainsi le processus.

Il semble que l’IA ne prenne que cinq secondes pour appliquer les effets de vieillissement à une seule image. Non seulement cela, cela pourrait également être une ressource précieuse pour réduire les budgets. Pour comprendre cela, selon les rapports de Disney, le film The Irishman a dépensé 200 millions de dollars pour rajeunir Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci.

Comment l’algorithme a-t-il été créé ?

L’équipe Disney a créé une base de données avec plusieurs milliers de visages générés aléatoirement. Ils ont vieilli ces visages synthétiques à l’aide d’outils d’apprentissage automatique existants, puis ont transmis les résultats à l’IA avec les données collectées. Le réseau de neurones a pu analyser et prédire quelles parties du visage seraient affectées par le vieillissement. Il a donc fonctionné pour amplifier les rides ou lisser la peau des visages.

Les chercheurs ont également expliqué que cette approche permet à l’IA de vieillir les personnages tout en gardant les traits du visage fidèles même lorsqu’il y a du mouvement ou que l’éclairage change dans un plan. Contrairement à d’autres méthodes, l’IA de Disney ne nécessite même pas d’étape supplémentaire d’alignement du visage.

Une nouvelle solution à un vieux problème

«Il s’agit de la première méthode pratique, entièrement automatique et prête pour la production capable de vieillir les visages dans les images vidéo», expliquent les chercheurs. Plusieurs tentatives ont été faites dans le passé pour automatiser le processus avec des réseaux de neurones et l’apprentissage automatique. Et pour les images statiques, ils ont presque réussi, le problème était les vidéos. Comme l’expliquent les chercheurs, le principal problème était la perte d’identité faciale, la mauvaise résolution et l’instabilité du cadre pour les images en mouvement.

En fait, vieillir ou rajeunir correctement un visage nécessite une grande collection de données longitudinales, c’est-à-dire de nombreuses images du même sujet représentées à différentes périodes de temps avec la même expression, le même angle et la même luminosité. Comme on peut le comprendre, cette information est difficile à trouver. Les chercheurs de Disney ont coupé la tête du taureau en utilisant oui, un ensemble de données longitudinales mais de visages synthétiques mais artificiellement construits par un générateur d’images.

Cette série d’informations a ensuite été utilisée pour former le réseau de neurones U-Net, qui grâce à la quantité de données a pu reproduire le vieillissement ou le rajeunissement même de sujets réels en vidéo.