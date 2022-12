Quand ont lieu les Game Awards 2022 et quels jeux et annonces sont attendus ?

Le monde des jeux vidéo a déjà sorti son plus beau costume du placard et a commencé à s’habiller pour ce qui est sans aucun doute l’un des événements les plus importants de l’année. Nous faisons référence aux Game Awards, la cérémonie de remise des prix de Geoff Keighley au cours de laquelle les meilleurs jeux du parcours sont reconnus et le célèbre GOTY est décerné. Un événement de plusieurs heures que beaucoup ne voient pas pour le show-business et les statuettes, mais pour les annonces et les surprises qui s’y déroulent. Sans aller plus loin, l’année dernière nous avons eu des surprises comme Alan Wake 2 et nous parlons du cadre où Xbox Series X et The Elder Scrolls V : Skyrim ont été présentés une fois. Dès lors, rien de tel qu’un rapide rappel de la date et de l’heure de sa prochaine édition.

The Game Awards 2022: date, heure et comment regarder

Les Game Awards 2022 auront lieu à l’aube du 9 décembre en France. Plus précisément, il commencera à une heure et demie du matin et pourra être vu sur YouTube et Twitch via les chaînes officielles respectives de l’événement.

Il va sans dire qu’à Netcost-Security, nous réaliserons également directement de Salva Fernández et Fran Serrano Acosta, en plus de réaliser les résumés, analyses et nouvelles correspondants de tout ce qui est montré. Dans le reste du monde, l’heure de début sera la suivante :

9 décembre

France () : à 01h30

France (îles Canaries) : à 00h30

8 décembre :

Argentine : à 20h30

Bolivie : à 19h30

Brésil : à 22h30

Chili : à 19h30

Colombie : à 18h30

Costa Rica : à 17h30

Cuba : à 19h30

Equateur : à 18h30

El Salvador : à 17h30

États-Unis (Washington DC) : à 19h30

États-Unis (PT) : à 16h30

Guatemala : à 17h30

Honduras : à 17h30

Mexique : à 18h30

Nicaragua : à 17h30

Panama : à 18h30

Paraguay : à 19h30

Pérou : à 18h30

Porto Rico : à 19h30

République Dominicaine : à 19h30

Uruguay : à 20h30

Venezuela : à 19h30

À quels jeux et annonces s’attendre cette année ?

Kojima Productions

Ami proche de Geoff Keighley, l’un de ceux qui ne manque jamais son rendez-vous avec The Game Awards est Hideo Kojima, qui cette fois semble aller présenter l’un des trois projets sur lesquels il travaille. Échouement de la mort 2 ? Ce nouveau jeu d’horreur connu sous le nom d’Overdose ? Ou peut-être l’exclusivité Xbox qu’il a annoncée il y a quelque temps en collaboration avec Microsoft ?

Date pour Final Fantasy XVI

Un autre confirmé est Final Fantasy XVI, qui aura une « présentation spéciale » par son producteur, Naoki Yoshida. Sachant que le directeur du jeu a assuré que son développement était à 95% et que nous aurions une date définitive avant la fin de l’année, tout semble avoir été jugé. Il y aura une ration de Square Enix et nous aurons l’un des temps forts de 2023 sur scène.

Street Fighter 6

Il ne peut plus y avoir d’indices. Le jeu vient d’annoncer sa deuxième bêta (on vous explique ici comment s’inscrire) et a reçu sa classification par âge en Corée, un processus qui n’échoue jamais pour cela de dates et qui se fait toujours entre trois et cinq mois avant le lancement de un jeu. Street Fighter 6 ne manquera pas The Game Awards 2022 et nous laissera sûrement une nouvelle et spectaculaire bande-annonce avec certains des combattants encore à montrer, ainsi que la date de sortie finale du jeu, appelé à être l’un des meilleurs versements de histoire de la franchise.

tekken 8

Mais Capcom ne sera pas le seul à représenter le genre combat lors de la cérémonie. Préparez-vous pour la prochaine bataille! Bandai Namco a également envoyé des sweats à capuche Tekken 8 à divers influenceurs à qui il conseille de ne pas manquer The Game Awards. Bien que son développement soit beaucoup plus vert et dure depuis longtemps, cela pourrait être un bon moment pour montrer une autre bande-annonce et révéler des nouvelles ou de nouveaux combattants pour le jeu.

Remake de l’espace mort

Maintenant que The Callisto Protocol est sorti (analyse sur Netcost) et que le nouvel âge d’or de l’horreur de survie a été lancé, tout est prêt pour le barrage de remakes de l’année prochaine. Reisdent Evil 4, Silent Hill 2, Alone in the Dark et le premier de tous, Dead Space Remake, prévu pour le 27 janvier 2023. Nous avons sûrement la bande-annonce de lancement et le dernier regard sur le jeu avant sa sortie (et attention aux idem car nos premières impressions sont on ne peut plus positives).

Survivant Jedi de Star Wars

Il y a quelques semaines, nous avons passé en revue tout ce que nous savons sur Star Wars Jedi Survivor et pour cause. Le jeu renseigne sur le nombre de rumeurs et de pools concernant les Game Awards. Annoncé uniquement pour la nouvelle génération et prévu pour 2023, la plupart d’entre nous tiennent sa présence sur scène pour acquise avec une deuxième bande-annonce qui démontre ce qu’on nous a vendu : un épisode plus sombre, un saut graphique et un combat avec plus de profondeur. Avec lui, nous avons clôturé quelques-uns des premiers noms de l’événement. Ils ne seront sûrement pas les seuls.