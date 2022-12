5 conseils pour The Callisto Protocol, le nouveau jeu d’horreur du créateur de Dead Space

Le créateur de Dead Space remet la combinaison de l’horreur et de l’espace au premier plan sur PC et console pour terroriser une nouvelle génération de joueurs et de joueurs. Voici donc 5 conseils pour jouer au mieux à The Callisto Protocol.

Une prison spatiale en révolte. Une infection qui se transforme en mutants. Un coursier s’y est retrouvé par erreur. Ce sont les prémices de The Callisto Protocol, le nouveau jeu vidéo de Striking Distance Studios, une jeune équipe fondée par Glen Schofield. Le créateur de Dead Space remet la combinaison de l’horreur et de l’espace au premier plan sur PC et console pour terroriser une nouvelle génération de joueurs et de joueurs. Dans le rôle de Jacob Lee, nous devrons survivre contre les prisonniers, devenus des créatures horribles et mortelles.

Cependant, contrairement à Dead Space, qui se concentre sur les armes à feu, le protocole Callisto est basé sur l’utilisation d’une matraque électrifiée. Cela se traduit par des rencontres rapprochées avec des ennemis vraiment énervants, augmentant le sentiment d’anxiété alors que nous nous échappons de la prison à sécurité maximale de Black Iron, située sur la lune morte de Jupiter, Callisto.

Pour garantir une expérience d’horreur immersive et cinématographique, The Callisto Protocol renonce à un certain nombre d’éléments, tels que la carte ou les marqueurs. Des choix qui pourraient désorienter même les joueurs les plus expérimentés au départ. Voici donc 5 astuces pour mieux profiter du premier titre de Striking Distance Studios.

Privilégier la matraque

Malgré la présence d’armes à feu, le gameplay de The Callisto Protocol est centré autour de l’utilisation de la matraque électrifiée. C’est pourquoi, malgré les différents éléments qui peuvent être améliorés, il est bon de privilégier cette arme. Une fois les bonnes améliorations apportées, l’attaque lourde peut être débloquée, avec laquelle effectuer de puissants combos pendant les combats.

Utilisez la télékinésie pour saisir des objets hors de portée

Au-delà du bâton électrifié, Jacob a à sa disposition un gant GRP sophistiqué qui lui permet d’utiliser la télékinésie. Un pouvoir qui étend les possibilités d’approche contre les ennemis, mais pas seulement. La télékinésie peut en effet être utilisée pour ramener des caisses et des objets inaccessibles à Jacob, qui ne peut ni sauter ni grimper sur commande. Un petit bijou qui s’avère indispensable dans un survival-horror, où chaque objet collecté peut faire la différence entre la vie et la mort.

Attention à ne pas rejeter les ennemis

En parlant de télékinésie, bien que jeter des mutants d’un pont puisse sembler une solution tentante, ce n’est pas toujours le choix le plus judicieux. En effet, si un ennemi est éliminé de l’environnement de jeu, Jacob ne peut pas l’atteindre pour récupérer le butin restant.

La voie évidente n’est pas toujours la bonne

Le protocole Callisto utilise la structure classique du « couloir », créant ainsi un rythme linéaire même en l’absence de carte. Cependant, bien que la direction à prendre soit souvent très claire, il est bon de faire attention aux portes ou aux trous dans les murs pour trouver des chemins secondaires et ainsi obtenir des inscriptions, des schémas d’armes et autres objets utiles.

Étendre votre inventaire demande juste de la patience

Dans un environnement hostile comme la prison de Black Iron, n’importe quel objet peut être utile. Pourtant, un inventaire limité vous oblige à faire des choix. Ne vous inquiétez pas cependant : si vous arrivez au chapitre « Perdu », l’inventaire peut être étendu jusqu’à 12 emplacements. Inutile donc de se creuser les méninges tout de suite pour ramener un maximum d’objets avec soi, il suffit de poursuivre l’intrigue en plein des possibilités offertes par le jeu.