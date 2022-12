Akira Toriyama confirme la chronologie de Dragon Ball Super : Super Hero concernant le manga

La franchise Dragon Ball est de retour dans l’actualité après les récentes annonces liées au jeu vidéo Dragon Ball Xenoverse 2 et au manga Dragon Ball Super. À tel point que coïncidant avec le lancement au Japon de la bande dessinée animée Dragon Ball Super: Super Hero -les bandes dessinées habituelles qui adaptent l’anime à travers des captures d’écran des films eux-mêmes-, Akira Toriyama lui-même, le créateur de Dragon Ball, a clarifié le chronologie dudit film dans le cadre des différents arcs de l’intrigue de l’histoire originale ; et il a sa miette.

Quelle place occupe Super Hero dans Dragon Ball ?

Ainsi, Toriyama lui-même a révélé quelle place Dragon Ball Super : Super Hero occupe au sein de Dragon Ball Z : « Les films jusqu’à présent ont suivi des épisodes importants au cours des dix années entre l’arc Majin Buu du manga original, ou anime, et le chapitre final . Grâce à l’excellent réalisateur (Tetsuro Kodama) et à l’équipe de production, le film Dragon Ball Super : Super Hero a été salué comme le meilleur film de la franchise à ce jour ! Je suis content d’avoir pu être dans ce film ! Si vous me permettez d’élever la voix, l’anime comique peut être apprécié facilement et avec une merveilleuse qualité de nouvelles histoires. S’il vous plaît, jetez un coup d’œil à chaque petit coin et recoin ! », a partagé Akira Toriyama.

Avec ces informations, nous pouvons placer Super Hero dans le canon officiel de Dragon Ball Z, car si l’on tient compte du fait que Pan a trois ans dans le film, cela se déroule un ou deux ans avant la fin de Dragon Ball Z, puisque dans que Pan a quatre ou cinq ans.

Rappelons que le nouvel arc narratif de Dragon Ball Super placera son histoire avant le film Dragon Ball Super : Super Hero, en tant que prequel mettant en vedette Goten et Trunks, comme l’a récemment révélé le magazine V-Jump.

