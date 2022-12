Toutes les analyses du Protocole Callisto. Que dit la presse internationale ? Le Dead Space 4 qu’on n’a jamais eu ?

Le Protocole Callisto était appelé à être le dernier grand jeu de 2022. Le nouveau projet des créateurs de Dead Space l’avait contraint à arriver avant le Nouvel An et ainsi anticiper les remakes d’Isaac Clarke lui-même, Resident Evil 4, Silent Hill 2 et Seul dans le noir. La renaissance du genre d’horreur de survie approche et de Striking Distance Studios, ils voulaient marquer le chemin, donner le coup d’envoi et établir le bâton de mesure. Mais… la pression lui a-t-elle pu ? Est-ce allé trop loin ?

Dans l’analyse de Netcost, nous parlons d’une horreur de survie avec des « problèmes de fonctionnement » qui traînent l’expérience et nous font réfléchir à ce qui pourrait être et n’est pas. Un jeu spectaculaire en termes de graphismes et timoré en termes d’intrigue qui dure moins que prévu, est plus linéaire qu’annoncé et finit par conduire à une répétition frustrante d’ennemis et de situations de combat. Les critiques internationales font écho, insistant sur les problèmes de performances du jeu sur PC et la faiblesse de son histoire et de son personnage principal. Un titre remarquable qui plaira aux fans de jeux d’action et de peur, mais il ne fait pas évoluer la formule Dead Space comme prévu et est bien en deçà de l’excellence qu’il semblait parfois atteindre.

Le Protocole Callisto : toutes les analyses

Le protocole Callisto a une moyenne de 76 sur Metacritic jusqu’à présent avec plus de 40 avis. Il s’est imposé comme un jeu remarquable, mais il est loin de son aspiration à être parmi les meilleurs de l’année. Voici une liste avec toutes les critiques des principaux médias internationaux :