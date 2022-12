Les scalpeurs ont du mal à vendre le RTX 4080 au-dessus du PDSF, mais les sites de ventes ne les laisseront pas retourner les cartes

Facepalm : Ce n’est un secret pour personne que le RTX 4080 ne s’est pas particulièrement bien vendu, principalement en raison de son prix de 1 200 $, que la plupart des gens jugent beaucoup trop cher. La situation a même eu un impact sur les revendeurs, nombre d’entre eux devant désormais revendre leurs cartes au PDSF, voire moins dans certains cas. Quelques vendeurs d’occasion ont essayé de les retourner, ce qui semble avoir incité certains sites de ventes à ne plus proposer de remboursement pour le RTX 4080.

Nous avons l’habitude de voir les cartes graphiques arriver avec une telle demande qu’elles sont rapidement achetées en gros par des revendeurs et revendues sur des sites d’enchères à des prix extrêmement gonflés. Mais le PDSF du RTX 4080 (et du RTX 4090) a conduit à des mèmes appelant Nvidia les scalpers.

Notre enquête du mois dernier a montré que le RTX 4080 ne se vend pas si bien – la plupart des sites de ventes en ont beaucoup en stock. Mais il semble que de nombreux revendeurs pensaient que la carte Lovelace serait difficile à trouver, alors ils ont décidé d’acheter des unités pour les revendre.

Ce manque de demande et cette abondance de stock sont évidents sur eBay, où de nombreuses cartes RTX 4080 se vendent environ ou juste au-dessus de leurs prix officiels en magasin, bien loin des mauvais moments où les GPU étaient scalpés pour trois ou quatre fois leur PDSF.

Omgpu.com rapporte qu’un scalpeur propose six RTX 4080 de différents fabricants pour le PDSF. Le vendeur écrit que « le marché n’est pas ce que je pensais ».

Il semble que l’impossibilité de vendre les cartes RTX 4080 a poussé plusieurs revendeurs à les renvoyer pour leur argent, là où cela est autorisé. La chaîne YouTube Moore’s Law is Dead a remarqué que Newegg ne permettait pas aux acheteurs de retourner les cartes pour remboursement, peut-être en réponse à tant de scalpers essayant de réduire leurs pertes.

Le problème est le même en Allemagne : les scalpers achètent la GeForce RTX 4080, la mettent sur eBay – et ce qui ne se vend pas est renvoyé aux revendeurs. Malheureusement, la situation juridique en Allemagne empêche définitivement les sites de ventes d’exclure les retours. — 3DCenter.org (@3DCenter_org) 2 décembre 2022

Les choses ne vont pas s’améliorer pour les vendeurs de RTX 4080 qui cherchent à gagner rapidement de l’argent. De plus en plus de cartes de différents partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) arrivent tout le temps, et le lancement prochain de la série Radeon RX 7900 moins chère d’AMD rendra probablement les prix de Nvidia encore moins attrayants. Compte tenu de ce que les joueurs ont vécu au cours des deux dernières années, il est difficile d’imaginer que les gens versent des larmes pour les pauvres scalpeurs.