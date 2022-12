PCI-SIG dit qu’il n’est pas responsable de la fonte des câbles 12VHPWR

Une patate chaude : Diverses entités rejettent la responsabilité de la fonte des connecteurs de câble d’alimentation sur les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 4000 de Nvidia. Le consortium gérant les caractéristiques PCI est le dernier à nier tout problème avec sa fin de processus de production, rappelant aux fabricants de prendre les précautions nécessaires.

Le Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) a livré une réponse officielle à la presse cette semaine concernant la fonte des câbles d’alimentation pour les derniers GPU de Nvidia. Le rappel de sécurité passe-partout du groupe suggère qu’il pense que le problème ne vient pas de lui ou des utilisateurs finaux, mais des fabricants.

Le PCI-SIG publie et gère les caractéristiques pour de nombreux aspects des PC, y compris les câbles d’alimentation 12HPWR au centre de la récente controverse. Il a déclaré que ses caractéristiques incluent toutes les informations techniques nécessaires sur l’interopérabilité et que le reste appartient aux fabricants qui basent leurs produits sur ces caractéristiques – juste Nvidia dans ce cas. Le PCI-SIG a suggéré que Nvidia est responsable de la conception, de la fabrication et des tests appropriés de produits tels que les connecteurs de câble d’alimentation GPU.

Depuis fin octobre, les utilisateurs se sont plaints de la fonte des connexions électriques sur la carte graphique RTX 4090 de Nvidia. Ils ont rapidement blâmé les adaptateurs inclus par la société pour rendre les câbles 12VHPWR à 16 broches compatibles avec les anciennes alimentations ATX 2.0. Les câbles ne prennent en charge nativement que les blocs d’alimentation ATX 3.0 plus récents mais moins courants.

Un client a intenté un recours collectif contre Nvidia, qualifiant ses adaptateurs de dangereux et de défectueux. Cependant, des enquêtes distinctes de Nvidia et de Gamers Nexus indiquent que seul un infime pourcentage d’utilisateurs a rencontré le problème et qu’il provient de câbles mal connectés. Le PCI-SIG a déclaré qu’il était au courant du procès mais n’a adressé son test de sécurité qu’aux fabricants, et non aux clients.

Les adaptateurs semblent sûrs pour la plupart des utilisateurs qui suivent les instructions, bien qu’Igor’s Lab pense qu’ils pourraient être un peu délicats. Si vous n’êtes pas sûr des adaptateurs de connecteur d’alimentation inclus pour votre RTX 4090 ou 4080, vous pouvez acheter des adaptateurs tiers ou passer à un bloc d’alimentation ATX 3.0 pour supprimer le besoin d’adaptateurs. La mise à niveau de l’alimentation électrique n’ajouterait que quelques centaines de dollars au prix de l’un ou l’autre GPU, qui dépassent tous les deux 1 000 dollars.

Tout ce gâchis a donné à AMD plus de munitions dans sa compétition contre Nvidia. Les prochains GPU Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT d’AMD sont moins chers que leurs équivalents RTX 4000 et ne nécessitent pas d’adaptateurs pour les blocs d’alimentation ATX 2.0. L’entreprise n’a pas hésité à mettre en avant ces deux avantages.