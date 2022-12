Google One : partager un compte avec le partage familial

Avec Google One, Google veut gagner de l’argent avec sa propre offre cloud. Il démarre officiellement à 1,99 euros pour 100 Go ; Cependant, 15 Go sont mis gratuitement à votre disposition. Et vous pouvez partager cela avec jusqu’à cinq membres de la famille grâce au partage familial.

Contenu:

Voici comment vous libérez votre compte One pour la famille sur le PC

Si vous n’avez pas encore de groupe familial dans votre compte Google, vous devez d’abord en créer un. Sur PC ça marche comme ça :

Connectez-vous avec votre compte Google Accédez à families.google/familys/ Cliquez sur « Créer un groupe familial » Cliquez à nouveau sur « Créer un groupe familial » Confirmer le dialogue Choisissez les membres de votre famille

Vous avez maintenant créé votre groupe familial et pouvez le gérer dans la zone suivante.

Maintenant que vous avez créé le groupe familial, vous pouvez partager votre compte Google One et votre espace de stockage avec les membres de ce groupe en quelques étapes :

Accédez à one.google.com/ Cliquez sur la roue dentée en haut pour accéder aux paramètres Ici, vous pouvez maintenant activer l’utilisation familiale si vous avez un abonnement One

Comment partager un compte Google One sur smartphone

Si vous préférez le faire sur votre smartphone, c’est également possible. Encore une fois, vous devez d’abord créer un groupe familial :

Ouvrez le Google Play Store Cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez « Paramètres » Maintenant « Famille », puis « Gérer les membres de la famille »

Dans l’écran suivant, vous pouvez maintenant inviter jusqu’à cinq membres de la famille dans le groupe. Cependant, ce n’est que la première étape. Dans le second, il vous reste à partager le compte One avec le groupe familial :

Ouvrez l’application Google One Cliquez sur le menu burger en haut à gauche puis sur « Paramètres » Si vous avez un abonnement Google One, vous trouverez ici l’élément « Gérer les paramètres familiaux ». Activez l’élément « Partager Google One avec la famille »

Cela vous donnera le partage familial

Le plus grand avantage du partage familial est peut-être la dépense qu’il permet d’économiser à la famille dans son ensemble. Tout ce dont vous avez besoin est un abonnement payant – ou pas du tout si vous partagez les 15 Go gratuits avec votre famille. Les autres membres de la famille partagent l’espace de rangement.

Les fichiers qui ont été téléchargés ne peuvent être vus que par le compte qui les a téléchargés, même s’ils se trouvent dans un stockage partagé. Cependant, vous pouvez les partager avec votre famille si vous le souhaitez. De plus, il n’y a pas de limite pour les comptes individuels. Un seul compte familial peut théoriquement occuper toute la mémoire partagée.

Vous devriez noter que

Avant de créer un groupe familial, vous devez vous assurer que tous les comptes qui souhaitent le rejoindre remplissent les conditions requises. Tout d’abord, tous les membres potentiels du groupe ont besoin d’un compte Google. Cela ne doit pas appartenir à une entreprise, un établissement d’enseignement ou une autre organisation.

De plus, tous les membres du groupe doivent vivre dans le même pays et ne peuvent pas être membres d’un autre groupe familial. Pour ce faire, les comptes ne doivent pas avoir été membre d’un autre groupe familial au cours des 12 derniers mois. Cela indique que si vous quittez un groupe familial, vous devez attendre 12 mois avant de pouvoir rejoindre un nouveau groupe.

Que se passe-t-il lorsque j’arrête le partage familial ?

Si l’administrateur d’un partage familial y met fin, vous n’avez pas à vous soucier de vos données, elles y sont toujours stockées. Si vous n’avez pas utilisé plus de 15 Go de votre stockage personnel, tout reste le même car cela fait partie du compte Google gratuit normal.

Les données qui se trouvent dans la mémoire partagée sont également conservées et vous pouvez toujours y accéder. Cependant, vous ne pouvez plus télécharger de fichiers vers le stockage partagé.