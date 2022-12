The Mandalorian Season 3 révèle les détails et confirme sa date de sortie finale

La troisième saison du Mandalorian est retardée, mais ce n’est que quelques jours d’ajustement. Lucasfilm a initialement annoncé que la série reviendrait à Disney + en février 2023, bien que la date finale soit le 1er mars. Din Djarin et le petit Grogu poursuivront leur aventure qui les mènera sur la planète Mandalore. De plus, la société fondée par George Lucas a été présente au CCXP au Brésil, où elle a dévoilé une nouvelle bande-annonce.

Bien que la séquence elle-même n’ait pas été publiée, son contenu a été décrit par Bespin Bulletin, l’un des portails d’information les plus importants sur Star Wars. La séquence commence avec Din Djarin et Grogu lors de leur voyage vers Mandalore, où le Mandalorian devra accomplir une mission légendaire pour être réadmis au culte.

Bo-Katan Kryze, la sœur de la duchesse Satine (souveraine décédée de Mandalore et amante d’Obi-Wan Kenobi) est assise sur le trône, mais exprime sa colère de ne pas posséder le sabre noir qui la légitime en tant que chef. C’est Mando qui porte l’arme, il ne peut donc prendre le contrôle de la planète que s’il prend l’épée de force. Ensuite, une planète qui ressemble à Coruscant apparaît et des personnages comme Greef Karga ou Peli Motto apparaissent également. De l’action, encore de l’action, et Grogu utilisant la Force contre un monstre.

Avant The Mandalorian 3, la deuxième saison de La Remesa Mala

Dès le 4 janvier, la série animée La Remesa Mala revient. Situé dans le temps immédiatement après la chute de la République Galactique, la suite de The Clone Wars met en vedette une série de clones spéciaux, que nous avons déjà rencontrés lors de la dernière saison de la guerre des clones susmentionnée.

En 2023, Star Wars a plus de contenu prévu : Ahsoka, Skeleton Crew, la deuxième saison de Visions et la série pour enfants Young Jedi Adventures. Jetez un oeil à l’horaire complet.

Source | Lucasfilm, Bulletin Bespin