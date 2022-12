Le voyage rapide de Forspoken est si rapide que vous ne le savez même pas, comme le montre ce clip

Le monde de Forspoken se déroule devant le protagoniste comme un immense environnement naturel fantastique, où les villes ou les forteresses ne manquent pas. Le titre développé par Luminous Productions, le studio qui a émergé après le lancement de Final Fantasy XV, est une exclusivité pour PlayStation 5 sur console. En tant que produit de nouvelle génération, il tire parti du matériel non seulement dans sa finition graphique, mais également dans des fonctions aussi importantes que le déplacement rapide… qui est plus rapide que jamais, malgré la redondance.

Lors d’un événement en streaming diffusé le 1er décembre, les développeurs de Square Enix ont montré du nouveau matériel Forspoken. L’un des aspects les plus intéressants est que les déplacements rapides sont pratiquement instantanés, comme on peut le voir dans le clip ci-dessous. Il faut moins d’une seconde pour se déplacer d’un endroit à un autre, et ce déplacement est l’une des forces de cette production.

De quoi parle Forspoken ?

Frey est une jeune New-Yorkaise vivant une vie parfaitement normale à New York. Ce à quoi elle ne s’attendait pas, c’est qu’elle a été transportée dans une autre dimension où l’être humain est voué au désastre. C’est un monde fantastique médiéval plein de dangers et de monstres. Là, Frey est capable d’utiliser la magie pour mener des batailles épiques, tout en cherchant une solution pour rentrer chez elle.

Forspoken sera mis en vente le 24 janvier sur PS5 et PC. Il s’agit d’un titre d’action avec des touches de jeu de rôle qui se distingue par son système de combat et l’utilisation du parkour, un élément essentiel pour se déplacer dans le monde d’Athia. Le jeu était initialement prévu pour 2022, mais il a été retardé deux fois afin de peaufiner le produit autant que possible. Chez Netcost, nous avons pu l’essayer récemment et nous vous parlerons de nos sentiments dans quelques impressions.

Source | Square Enix