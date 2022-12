Charizard arrive sur Pokémon Scarlet et Purple; où est-il et comment l’attraper?

Charizard, l’un des Pokémon les plus populaires et les plus aimés des fans, fait ses débuts dans Pokémon Scarlet et Pokémon Purple, les derniers épisodes de la saga sortis sur Nintendo Switch. Dans cette news, nous vous expliquons comment obtenir Charizard à Paldea. Continue de lire:

Comment obtenir Charizard dans Pokémon Scarlet et Pokémon Purple

Charizard est arrivé dans Pokémon Scarlet et Pokémon Purple dans le cadre d’un événement à durée limitée : il apparaît dans les Tera-raids of 7-Star Black Crystals entre le vendredi 2 décembre à 00h00 UTC et le dimanche 4 décembre à 00h00 UTC. 23h59 UTC. Il sera également de retour, encore une fois, dans les raids 7 étoiles Black Crystal entre le vendredi 16 décembre à 00h00 UTC et le dimanche 18 décembre à 23h59 UTC. En bref : si nous le voulons, nous devrons le vaincre dans un dangereux raid 7 étoiles et le rattraper à la fin. Nous ne pouvons obtenir ce Charizard qu’une fois par partie.

Charizard arrive sur Pokémon Scarlet et Purple dans les Teraids 7 étoiles

C’est un Charizard avec le Dragon Teratype, ce qui lui donne encore plus de polyvalence et offre des options intéressantes en matière de combat. Et, aussi, pour nous rappeler qu’il s’agit d’un événement Charizard, il est livré avec l’emblème imbattable, pour nous rappeler notre exploit.

Une autre option est, bien sûr, d’attendre qu’un joueur qui l’a déjà attrapé nous l’échange. Et nous vous rappelons que Charizard peut également avoir une progéniture dans Pokémon Scarlet et Purple ; en utilisant les pique-niques et en l’ayant dans l’équipe avec quelques Pokémon compatibles (idem, nous vous regardons), nous avons la possibilité d’obtenir des œufs de Charmander qui peuvent éventuellement évoluer en Charmeleon et Charizard.

Charizard et la ligne Charmander ne font pas partie du PokéDex de Paldea, mais cela ne l’empêche pas de faire son chemin dans le jeu, et d’autres Pokémon populaires de venir dans le jeu de la même manière à l’avenir.

Il s’agit d’un raid particulièrement difficile, bien que nous ayons peut-être une chance de le battre en utilisant le « truc » du Teratype Ironpalms Fight en utilisant Drum plusieurs fois pour augmenter Attack et Drain Punch pour infliger des dégâts importants tout en guérissant. Sinon, nous vous rappelons que ce Charizard est un Teratype Dragon, et que ce Type est faible face aux attaques de Type Dragon, Fée et Glace. Une autre très bonne option est d’avoir un Fluttermane (le Misdreavus primitif, exclusif à Scarlet) avec Fairy Teratype, niveau 100, de bons IV et EV axés sur Lunar Force Special Attack, Peace of Mind, Drain Kiss et Fake Cry.

Nous vous rappelons que nous avons un guide Pokémon Écarlate/Violet dans lequel nous vous aidons avec les aspects les plus importants du jeu, y compris à quoi ressemblent les Pokémon Starter et lesquels sont exclusifs à chaque édition.

Sources : Pokémon, Pokémon HOME, Pokémon Scarlet & Purple, propre élaboration