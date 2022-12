Pierre Molyneaux : "Le problème actuel de l’industrie européenne est le financement"

Peter Molyneaux a été l’un des invités surprises de ce Gamelab 2022 qui a débuté hier à Tenerife. Cet événement, qui réunit certaines des personnalités les plus en vue de l’industrie du jeu vidéo, vise à promouvoir Tenerife comme un lieu de prospérité en tant que professionnel du jeu vidéo, tout en luttant pour positionner l’Europe comme le numéro un du divertissement numérique. . Hier, Gamelab a commencé par un sommet sur les jeux vidéo qui a identifié certains des défis auxquels l’industrie européenne est confrontée. Peter Molyneaux était l’un des invités surprises. Ce créateur vétéran, avec des années d’expérience derrière lui, plein de lumières et d’ombres, propose une interview conjointe avec les médias espagnols, où il parle de sa vision du marché européen.

« L’Europe doit devenir la patrie du jeu vidéo »

« Actuellement, le principal problème est le manque de financement dans des studios avec autant de talent », explique Molyneaux. « Comment convaincre les enfants d’aller dans un studio pour travailler, pour voir qu’il y a une carrière où ils s’épanouissent ? L’Europe devrait être le berceau des jeux vidéo, qui dominent désormais l’Asie et l’Amérique du Nord, et je pense que nous devrions nous unir pour créer une maison solide ».

Molyneaux identifie une grande différence entre l’Europe par rapport à l’Asie et l’Amérique du Nord, et c’est que « les studios européens, en particulier au Kingdom-Uni, prennent beaucoup plus de risques en termes de design. La Chine et les États-Unis sont excellents pour presser une idée, mais en Europe, nous sommes meilleurs pour innover. Et la tragédie pour moi est que de nombreux développeurs européens commencent ici, mais finissent par aller dans des studios sur d’autres continents. Ainsi, le créateur de Fable estime que l’industrie européenne doit savoir presser ces idées générées sur son propre marché et les faire avancer.

Au cours de l’interview, le Brexit a été pointé du doigt comme l’une des raisons pour lesquelles les talents britanniques décident de prospérer en dehors de chez eux. « Je déteste le Brexit et la façon dont il détruit beaucoup de choses, y compris l’industrie du jeu elle-même. Le Kingdom-Uni est comme un étranger au sein de l’Europe, alors que nous devrions être unis et faire face à nos problèmes communs ensemble. J’aimerais qu’il y ait une pilule anti-Brexit qui faire disparaître tout cela. » Concernant l’industrie espagnole, Molyneaux considère que de France a très bien adopté le développement du jeu vidéo, et qu’elle est très consciente de la manière dont la culture espagnole enrichit le jeu vidéo. vous pouvez identifier où un titre a été créé.

Le rôle des NFT dans l’innovation du jeu vidéo

Peter Molyneaux parle également de titres comme Two-Point Hospital et comment il retrouve l’amour des classiques comme Theme Park. « C’est bien de récupérer des classiques et de les porter au présent, mais il faut innover. L’important n’est pas de récupérer une œuvre classique, mais de savoir la faire grandir, l’enrichir et la transférer dans l’époque actuelle. » Il commente également ses impressions sur le remake de Fable, dans lequel il n’a pas été impliqué. « Une partie de moi est triste, mais d’un autre côté ça me va. Je pense que le nouveau créateur devrait s’approprier Fable, en tomber amoureux, et en même temps garder son essence, avec ce sens de l’humour que Fable affiché. » Il a également parlé des jeux de Dieu, et le créateur a hâte de voir comment cela évolue. « L’attrait des jeux de Dieu n’est pas que vous fassiez ce que vous voulez, mais que le joueur cultive quelque chose, et voit comment cela évolue et les conséquences de ses propres actions. »

L’irruption des NFT et des crypto-monnaies a également été un sujet d’intérêt pour Peter Molyneaux, puisque Legacy, l’un de ses derniers projets, intègre les NFT. « C’est formidable que l’industrie les expérimente et les accepte. J’espère qu’ils évoluent, mais le problème est que cela peut conduire à quelque chose de très toxique. Il faut une réglementation, mais cela me semble être un concept intéressant si c’est bien fait. »

L’innovation et la créativité sont la clé de la prospérité de l’industrie, selon Molyneaux, et il le dit ainsi, pour ne pas se perdre dans une boucle où la même formule est recyclée encore et encore. Peut-être que ce Gamelab générera des idées qui se traduiront par des jeux révolutionnaires qui montreront que l’industrie européenne a beaucoup à dire.