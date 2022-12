Amnesia : Le Bunker propose une nouvelle forme de terreur en 2023

Frictional Games revient en première ligne avec sa saga star. Amnesia : The Bunker est le nouvel opus de la franchise, prévu pour mars prochain 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store). L’équipe suédoise nous emmènera dans un bunker de la Première Guerre mondiale. Nous prendrons le rôle d’un soldat français tourmenté par l’amnésie dont il souffre

Premiers détails d’Amnesia: The Bunker

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce sous ce paragraphe, l’environnement sombre et le cachet déchiré de la marque reviennent avec des nouvelles importantes. Les responsables soulignent que ce sera la première fois « que les joueurs auront un grand niveau de liberté qui impacte le gameplay ». Les Suédois évoquent le fait que nous pourrons choisir le style de jeu que nous voulons « pendant que nous voyageons dans un monde semi-ouvert ».

Ce changement de pente est le résultat d' »un nouveau type d’aventure d’horreur de survie » qui « intègre des éléments jouables émergents et en monde ouvert ». Chaque moment sera « une décision » qui sera différente de ce que vit un autre joueur. En tant que soldat, nous serons équipés de juste ce qu’il faut : une lanterne rustique qui fonctionne grâce à une dynamo et un revolver.

« Amnesia: The Bunker testera l’esprit, le courage et la capacité des joueurs à rester calmes sous pression pour résoudre de petites énigmes », explique la société dans un communiqué de presse. « Il existe plusieurs solutions disponibles pour chaque tâche, casse-tête et obstacle du jeu – vous décidez de vos mouvements. » Et qu’en est-il des menaces ? et, nous aurons une créature sur nos talons qui essaiera de nous traquer à tout moment.

Ils parlent du scénario non scénarisé, c’est-à-dire que dans chaque jeu, la position et le nombre d’objets, de ressources et d’ennemis autour de nous seront modifiés. Ils cherchent à créer une nouvelle tendance dans le genre de l’horreur qui promeut de multiples jeux et expériences. Très bientôt nous sauterons.

Source : communiqué de presse (Evolve)