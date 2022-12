Des pauses légendaires avec Warner : Sony est la nouvelle maison de Dune, Godzilla, Pacific Rim et plus encore

L’industrie cinématographique américaine a été témoin d’un nouveau mouvement de poids des entreprises et de leurs propriétés intellectuelles, avec des franchises comme Dune, Godzilla, Pacific Rim ou Detective Pikachu au milieu. A tel point que Legendary a rompu les relations avec Warner Bros. (et donc aussi avec HBO Max) pour conclure un accord avec Sony Pictures pour la distribution internationale de ses sagas, un nouveau deal qui durera également plusieurs années. C’est ainsi que des médias comme Deadline le recueillent, détaillant les détails de cette nouvelle transaction IP.

Nouvelle maison pour le MonsterVerse, Dune et plus

Ainsi, la société de production Legendary s’est appuyée ces dernières années sur Warner Bros. pour la distribution de ses blockbusters, même si depuis 2014 les relations sont plus que tendues, une situation qui s’est aggravée pendant la pandémie et une série de décisions controversées au niveau de la sortie de ses nouveaux films.

Et c’est à cette époque que Legendary a intenté une action en justice contre Warner Bros. pour la sortie simultanée dans les cinémas et les plateformes de streaming de diverses actualités de l’entreprise, telles que Godzilla vs. Kong ou Dune, deux des films les plus ambitieux de la société de production. Bien qu’il semble que les eaux se soient calmées après une performance acceptable des deux au box-office malgré leur arrivée précoce en streaming.

Aun así, desde Legendary apuestan ahora por Sony gracias a su clara política de estrenos cinematográficos, a través de la cual garantizan el “compromiso constante con la distribución cinematográfica como impulsora de otras ventanas posteriores y con el valor a largo plazo de la ventana cinematográfica para les films ».

Bien sûr, Dune : Part Two, qui est actuellement en production, sortira sous le label Warner Bros.. Dès lors, le reste de l’actualité de Legendary sortira sous la baguette de Sony Pictures.

