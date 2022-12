Top des vidéos YouTube américaines de 2022 dirigées par le clip d’adieu de Technoblade

En bref : c’est encore cette période de l’année où YouTube dévoile ses vidéos tendances et les meilleurs créateurs des 12 derniers mois. La liste contient quelques moments émouvants, dont le clip numéro un : le message d’adieu de Technoblade aux fans, lu par son père après le décès du créateur de Minecraft d’un cancer.

La liste des vidéos tendances américaines de YouTube pour 2022 est surmontée du message d’adieu posthume de Technoblade, dont le vrai nom était Alex. Le créateur est décédé en juin à l’âge de 23 ans, un an après avoir reçu son diagnostic de cancer.

« Bonjour tout le monde, ici Technoblade. Si vous regardez ça, je suis mort », commence la vidéo. « Si j’avais une autre centaine de vies, je pense que je choisirais d’être à nouveau Technoblade à chaque fois car ce sont les années les plus heureuses de ma vie. » La vidéo « so long nerds » a amassé 87,6 millions de vues.

À la deuxième place se trouve la tristement célèbre claque de Will Smith sur Chris Rock aux Oscars. Cette vidéo particulière est celle non censurée qui vient de The Guardian. Il a accumulé 103 millions de vues dans le monde – seules les vues américaines sont comptées, et YouTube exclut les courts métrages, les clips vidéo, les bandes-annonces et les vidéos pour enfants de cette liste.

Un autre créateur de Minecraft est troisième : la première fois que Dream a révélé son visage dans une vidéo, il a enregistré 47 millions de vues.

La liste contient également l’émission de mi-temps du Super Bowl LVI, la construction de l’usine Willy Wonka Chocolate de MrBeast, une autre des vidéos Glitterbomb de Mark Rober et la vidéo de Try Guys expliquant pourquoi Ned Fulmer ne faisait plus partie du groupe après son affaire au travail.

Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que MrBeast a été couronné meilleur créateur YouTube américain de 2022. Jimmy Donaldson a gagné plus de 27 millions de nouveaux abonnés cette année, un exploit qui l’a récemment vu dépasser PewDiePie en tant qu’individu le plus abonné sur la chaîne avec 114 millions d’abonnés.

YouTube a également révélé les meilleures chansons de 2022 aux États-Unis, qui couvrent les vidéos publiées cette année et celles qui ont connu une augmentation significative du nombre de vues. « Nous ne parlons pas de Bruno » de Disney’s Encanto était numéro un avec 503 millions de vues.

Les listes les plus populaires remplacent en quelque sorte les vidéos de montage Rewind annuelles de YouTube. Ils ont été tués l’année dernière après que les vidéos ont commencé à recevoir un nombre écrasant de dégoûts suite à la décision de YouTube de les mettre entre les mains des créateurs en 2018. Ce format a été abandonné un an plus tard, mais la série ne s’est jamais rétablie. YouTube a déclaré avoir abandonné Rewind parce que la plate-forme était devenue trop grande pour encapsuler son immensité et offrir de la diversité dans une vidéo de compilation d’une minute.

Vidéos YouTube les plus populaires aux États-Unis en 2022 :

1. Technoblade – si longtemps nerds

2. Guardian News – Regardez le moment non censuré où Will Smith frappe Chris Rock sur scène aux Oscars et lâche une bombe F

3. Dream – salut, je suis Dream.

4. NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show

5. MrBeast – J’ai construit la chocolaterie de Willy Wonka !

6. Mark Rober – Les farces détruisent les appelants frauduleux – Remboursement de GlitterBomb

7. Jaiden Animations – Ne pas être hétéro

8. Kane Pixels – Les Backrooms (Found Footage)

9. Les Try Guys – ce qui s’est passé.

10. First We Feast – Millie Bobby Brown a besoin d’un milkshake

Créateurs :

1. MrBête

2. NichLmao

3. Airrack

4. Ryan Trahan

5. Photo d’Isaïe

6. Brent Rivera

7. Dan Rhodes

8. Luke Davidson

9. Coryx Kenshin

10. Ian Boggs

Chansons:

1. Encanto Cast – On ne parle pas de Bruno

2. Kodak Noir – Super Gremlin

3. Jessica Darrow – Pression de surface

4. Bad Bunny – Tití me preguntó

5. Future – WAIT FOR U ft. Drake, Tems

6. Bad Bunny, Chencho Corleone – Moi Porto Bonito

7. Karol G, Becky G – Mamiii

8. Imagine Dragons x JID – Ennemi

9. Karol G – PROVENZA

10. Lil Baby – Tout droit (vidéo officielle)

Créateurs d’évasion

1. NichLmao

2. Airrack

3. Jooj Natu FRA

4. Shangerdanger

5. David Le Boulanger

6. Kat

7. jourta

8. Short Devin Caherly

9. MDMotivateur

10. Charles Brockman III (TheOnly CB3)

Shorts

1. Shangerdanger – Un plongeur craque un œuf à 45 pieds de profondeur #Shorts

2. Hingaflips – Sarah Trust Challenges

3. Brodie That Dood – Viens avec moi pour raser mon chien duveteux ! #toilettage #toilettage #goldendoodle

4. Chris Ivan – Dave et Busters m’ont parié 1000 billets que je ne pouvais pas faire CELA…

5. Jay & Sharon – Cet écart entre votre siège auto et la console centrale

6. Adrian Bliss – Bienvenue dans le ventre #short

7. Zack D. Films – Ce tour de magie EXPLIQUÉ 😱 (L’Amérique a du talent)

8. ILYA BORZOV – Expérience sociale | Qu’est-ce que tu ferais?

9. PaulVuTV – Une femme surprend son mari à son bureau avec une révélation de grossesse ! 😭❤️ #Short

10. NichLmao – Si vous l’attrapez… VOUS LE GARDEZ avec MY GF (Funny) #shorts