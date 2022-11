Sonic Frontiers détaille sa roadmap de contenus gratuits pour 2023 : nouvelle histoire, personnages...

Les joueurs de Sonic Frontiers ont de la chance ; Et c’est que la nouvelle aventure du hérisson bleu de Sega sera étendue tout au long de 2023 avec une bonne poignée de contenu inédit, d’une nouvelle histoire à de nouveaux personnages jouables. Et le meilleur de tous, ils seront tous gratuits. Cela a été annoncé par Sega à travers une déclaration officielle dans laquelle il a partagé une infographie complète en tant que roadmap avec les principales nouvelles. Tout cela à travers trois mises à jour majeures, la première en début d’année, la deuxième en milieu d’année et une troisième, la plus complète, sans date, même si elle pourrait arriver pour le premier anniversaire du jeu.

Trois grosses mises à jour pour Sonic Frontiers

Ainsi, la première mise à jour arrivera début 2023 et ajoutera un juke-box pour écouter la bande son du jeu, un mode photo pour faire des captures d’écran du jeu, et un nouveau mode challenge avec de nouveaux défis. La deuxième mise à jour arriverait vers le mois de juin avec un nouveau contenu thématique pour célébrer les 32 ans du hérisson, un nouveau défi en zone ouverte et un nouveau Koco qui apparaîtra sur Starfall Island.

Enfin, la troisième mise à jour majeure devrait arriver fin 2023, probablement pour fêter la première année de la sortie de Sonic Frontiers ; et ce sera la mise à jour la plus ambitieuse à ce jour avec de nouveaux personnages jouables et, plus important encore, une nouvelle histoire créée pour l’occasion.

Ne manquez pas notre analyse de Sonic Frontiers, « le meilleur épisode de la saga en trois dimensions —avec la permission de Sonic Colors — depuis le classique Sonic Adventure pour Dreamcast. La mascotte de Sega est une icône de l’industrie du jeu vidéo, et après de nombreuses années avec plus de lumières que d’ombres, nous pouvons célébrer qu’il joue enfin dans un jeu à la hauteur de son héritage. Une aventure étrange, captivante et mystérieuse, très bien conçue et avec beaucoup de choses à faire.”

