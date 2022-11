San Francisco allume la règle SFPD autorisant la force létale robotique

Une patate chaude : Le département de police de San Francisco a désormais le pouvoir d’utiliser la force robotique mortelle contre les criminels violents en vertu des nouvelles règles de la ville. Seuls trois des 11 membres du conseil de surveillance se sont opposés à la décision controversée. Les opposants, y compris l’ALCU et l’EFF, craignent que l’utilisation de robots contre des suspects humains supprime l’humanité dans l’application de la loi et viole la procédure régulière d’un suspect. Le SFPD insiste sur le fait qu’il n’abusera pas de cette tactique.

La semaine dernière, le département de police de San Francisco (SFPD) a soumis une modification controversée de la réglementation permettant aux agents d’utiliser des robots pour tuer des suspects. La règle a été repoussée par le conseil de surveillance et les défenseurs des droits civiques, y compris l’ACLU. Après au moins une série de révisions, le SFPD a finalement soumis la proposition aux autorités municipales pour approbation.

Mardi, le conseil de surveillance a approuvé les nouvelles règles lors d’un vote 8-3 avec des révisions. L’affilié de Fox, KTVU, note que la réglementation concernant l’utilisation de la force robotique létale stipule que les officiers « formés » peuvent utiliser des « machines de qualité militaire » pour tuer des suspects dans des « incidents critiques ». Une exigence supplémentaire qui ne figurait pas dans le projet initial était que le SFPD devait d’abord évaluer la situation et appliquer des tactiques alternatives non létales.

Au-delà de la déception que le Conseil semble prêt à autoriser le SFPD à utiliser des robots armés pour utiliser la force contre des êtres humains. Seulement 4 d’entre nous clairement contre. Myope, dangereux, triste. L’esprit de la SF que j’ai toujours admiré pleure aujourd’hui. https://t.co/yevWUOoFXF – Hillary Ronen (@HillaryRonen) 30 novembre 2022

De plus, la règle a été modifiée afin que les 17 robots de l’arsenal SFPD, qui sont tous non armés, ne puissent pas être équipés d’armes à feu. Au lieu de cela, ils utiliseront des explosifs, y compris des dispositifs à commotion cérébrale destinés à désorienter le suspect. Cependant, le Conseil considérera la létalité comme un dommage collatéral acceptable. Il convient de mentionner que la première fois que la police a utilisé un robot pour tuer un suspect aux États-Unis, les explosifs étaient l’arme de choix.

« On parle beaucoup de ‘Robocop’, ce qui, je pense, attire beaucoup d’esprits dans beaucoup d’endroits, mais ce n’est pas ça [sic] », a déclaré le superviseur du promoteur Rafael Mandelman. « Je pense que c’est tout à fait approprié. En fait, je pense qu’il serait irresponsable de ne pas prévoir d’utiliser cette technologie dans cette horrible éventualité. »

Les groupes de défense des droits civiques ne partagent toujours pas le même résultat optimiste de la règle. L’analyste politique Matthew Guariglia de l’Electronic Frontier Foundation dit que c’est une pente très glissante.

Le vote d’aujourd’hui approuvant la politique d’équipement militaire dystopique du SFPD – qui permettra au SFPD d’utiliser des robots pour tuer des gens – est profondément troublant. C’est un triste moment pour notre Ville, et cela montre à quel point nous nous sommes éloignés du bilan de 2020 sur les violences policières. Voici ma déclaration. pic.twitter.com/gFLllm3xvF – Dean Preston (@DeanPreston) 30 novembre 2022

« C’est vraiment juste ouvrir une fenêtre à travers laquelle quelqu’un voudra éventuellement ramper », a déclaré Guariglia à KTVU. « Nous allons réduire le fardeau de l’utilisation d’une force mortelle en tirant sur une arme à feu et en appuyant sur la gâchette d’un bouton sur une télécommande. »

Le SFPD assure au public qu’il utilisera principalement les robots équipés d’explosifs pour percer des bâtiments dans lesquels des suspects violents et dangereux se sont barricadés et que la force de l’explosion pourrait potentiellement causer une mort involontaire. Idéalement, les agents devront encore affronter et tenter d’arrêter les suspects.

« Bien qu’une charge explosive puisse être considérée comme une option de force intermédiaire, elle pourrait potentiellement causer des blessures ou être mortelle. Les robots équipés de cette manière ne seraient utilisés que dans des circonstances extrêmes pour sauver ou éviter de nouvelles pertes de vies innocentes », a déclaré un porte-parole.

Aucun des robots n’a d’armes à feu attachées et SFPD n’a pas l’intention d’attacher des armes à feu. Cependant, dans des circonstances extrêmes, il est concevable que l’utilisation d’un robot soit le meilleur et le seul moyen de faire face à un terroriste ou à un tireur de masse. 3/5 – Rafael Mandelman (@RafaelMandelman) 30 novembre 2022

La superviseure Hillary Ronen était parmi les trois membres du conseil d’administration à voter non sur les règles proposées appelant la règle de la force mécanique « à courte vue, dangereuse, [and] triste. »

« Au-delà de la déception que le Conseil semble prêt à autoriser la SFPD à utiliser des robots armés pour utiliser la force contre des êtres humains. Seuls 4 d’entre nous sont clairement contre. Myope, dangereux, triste. L’esprit de la SF que j’ai toujours admiré pleure aujourd’hui », Ronen tweeté juste avant qu’il ne soit soumis au vote. « Encore pire que je ne le pensais ! Seuls trois d’entre nous – moi-même, Shamann Walton et Dean Preston ont voté contre l’armement des robots avec des armes à tuer. Une sacrée honte », a-t-elle ajouté. corrigée plus tard.

Le président du conseil d’administration, Shamann Walton, a déclaré que c’était juste une autre chose qui augmenterait les chances d’interactions négatives de la police avec les « personnes de couleur ». Le superviseur du district 5, Dean Preston, l’a qualifié de « profondément troublant » et de « dystopique ».

Les partisans ont défendu leurs votes avec le superviseur Rafael Mandelman soulignant que le SFPD utilise les robots depuis 10 ans sans armes à feu attachées et que le département n’a pas l’intention de les équiper. Il continuera à les utiliser pour la surveillance à distance d’une situation et l’élimination des bombes, mais les utiliser comme arme de force létale sera une option de dernier recours.

