LEGO Star Wars : La saga Skywalker arrive sur Game Pass

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga semble être le prochain grand titre à atterrir sur Game Pass. Le jeu Traveller’s Tales pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC a reçu des critiques élogieuses et sera bientôt disponible pour les utilisateurs de Microsoft Game Pass.

LEGO Star Wars : le dernier joyau à atteindre le Game Pass

La nouvelle a été divulguée par le compte Xbox Game Pass lui-même sur Twitter via un jeu de mots très facile à déchiffrer.

d’accord, nous allons vous aider un peu plus. Mais l’étoile d’or si vous avez deviné XBOX GAME PASS, nous vous préparons pour celui-là https://t.co/vOAl9UxYNY pic.twitter.com/muIJ39fBYN – Passe de jeu Xbox (@XboxGamePass) 30 novembre 2022

LEGO Star Wars : La saga Skywalker nous permet de revivre de manière extrêmement fidèle et amusante le contenu des 9 films de la saga Star Wars Skywalker. Chaque épisode est divisé en cinq niveaux et garantit de nombreuses heures de plaisir et d’humour si caractéristiques de la saga.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a non seulement une section technique exquise mais c’était une bouffée d’air frais en termes de gameplay, y compris des mécanismes classiques de tir à la troisième personne et la possibilité d’effectuer des combos en combat au corps à corps.

Il existe neuf classes de personnages, chacune avec ses propres caractéristiques et capacités uniques. Nous pouvons même mener des batailles spatiales dans le plus pur style Star Wars !

Le jeu nous donne une très grande liberté pour visiter tous les lieux des films à travers les nombreuses planètes. 380 personnages et 119 navires spéciaux sont des données qui parlent de la taille de ce jeu. Mais ne vous laissez pas submerger : si vous voulez juste parcourir l’histoire principale et ne pas vous attarder sur les distractions, vous pouvez le faire en 8 à 9 heures environ.

Nous ne connaissons toujours pas la date de lancement exacte mais tout indique que nous le saurons bientôt. Nous avons hâte d’en savoir plus et de commencer à y jouer dès que possible !