The Last of Us de HBO montre l’apparition de ses protagonistes dans de nouvelles affiches officielles

La série The Last of Us de HBO se réchauffe à peine un mois et demi après sa première sur la plateforme. Le producteur a partagé sur les réseaux sociaux l’image des principaux interprètes habillés dans leur rôle. Pedro Pascal en Joel, Bella Ramsey en Ellie… Tous les personnages du jeu vidéo font le saut dans le monde réel. Vous n’aurez pas à attendre longtemps : l’adaptation de l’oeuvre de Naughty Dog arrivera le 16 janvier.

Sur les images, on peut également voir Nico Parker (Sarah), Storm Reid (Riley), Lamar Johnson (Henry), Murray Bartlett (Frank), Keivonn Woodard (Sam), Nick Offerman (Bill), Anna Torv (Tess), Gabriel Luna (Tommy) et Merle Dandrige (Marlène). Vous pouvez voir la liste complète des affiches sur le compte officiel de la série sur Twitter.

The Last of Us débarque sur HBO

La série est produite et écrite par Craig Mazin, qui au cours de sa carrière a vu des projets très populaires comme Tchernobyl. Neil Druckmann, directeur créatif du jeu vidéo sur lequel il est basé, a également participé à la production et au développement du scénario. Nous savons qu’Ashley Johnson et Troy Baker apparaîtront en caméo dans certains des neuf épisodes qui composent sa première saison.

« The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant né, est embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. « Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car les deux doivent traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie. » Vous pouvez voir sa bande-annonce officielle en cliquant sur ce lien. Vous n’y avez pas encore joué ? Rappelons que le remake du premier volet est désormais disponible sur PS5.

