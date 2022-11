Les applications Palm et PalmPilot perdurent grâce à Internet Archive

Récapitulatif : Internet Archive fait la promotion d’un nouveau voyage dans le passé (technologique) en apportant des centaines d’applications Palm OS sur le Web pour votre plaisir d’émulation. Revivre le passé des précurseurs de l’informatique mobile n’a jamais été aussi facile.

L’Internet Archive (IA) s’occupe une fois de plus de sauver l’histoire de l’informatique et de la culture numérique avec un nouveau projet de préservation : une « bibliothèque logicielle » regorge d’applications Palm et PalmPilot. Grâce à l’émulation Palm OS, les utilisateurs peuvent désormais découvrir comment les gens géraient leurs données numériques lors de leurs déplacements avant que le smartphone ne devienne le gadget électronique le plus aimé (détesté?) Au monde.

La bibliothèque de logiciels : la collection Palm et PalmPilot a été mise en ligne par Jason Scott, l’archiviste de l’IA qui s’occupe depuis des décennies de vieux trucs et fichiers informatiques. La bibliothèque se compose de plus de 500 applications couvrant des jeux classiques, des programmes de shareware et des applications système. Pour exécuter une application, une instance entière émulée de Palm OS doit être chargée sur le navigateur.

Scott a déclaré qu’il avait fallu six mois pour intégrer le CloudpilotEmu existant – un émulateur Web pour PalmOS – dans la plate-forme Web IA, apportant une riche liste de fonctionnalités, notamment une émulation réaliste des minuteries et de la vitesse de l’appareil, des sauvegardes d’état continues, une installation et une exportation directes. de fichiers .prc et .pdb, émulation audio, saisie au clavier et intégration du presse-papiers. Pour une expérience plus vraie, les utilisateurs peuvent charger les applications sur un smartphone à l’aide d’un navigateur mobile.

Palm a développé une gamme d’appareils « assistants numériques personnels » (PDA) et de téléphones mobiles sortis dans les années 90. De nombreuses années avant l’iPhone original, Android ou même le vénérable BlackBerry, les PDA de Palm ont inauguré le concept « d’ordinateur de poche ».

Palm Inc. a été racheté par Hewlett-Packard (HP) en 2010, qui a finalement vendu la marque à une société de stockage chinoise après avoir donné à la plate-forme une dernière chance (et échouée) avec le projet webOS développé par Palm.

Selon Scott, l’émulation PalmOS hébergée par Internet Archive nécessite encore un peu de travail, en particulier du côté des métadonnées. L’archiviste numérique prévoit même d’ajouter les instructions pour chacune des applications déjà mises à la disposition du public.