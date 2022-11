Gorilla Glass Victus 2 est conçu pour mieux résister aux chutes sur des surfaces rugueuses comme le béton

En un mot : Corning élargit son portefeuille Gorilla Glass avec l’introduction de son dernier verre de protection pour appareils mobiles. Gorilla Glass Victus 2 présente une nouvelle composition de verre qui, selon Corning, améliore les performances de chute sur les surfaces rugueuses comme le béton tout en maintenant la résistance aux rayures du Gorilla Glass Victus d’origine.

Lors d’essais en laboratoire, Corning a déclaré que Victus 2 avait survécu à des chutes allant jusqu’à un mètre sur une surface reproduisant du béton. Les verres d’aluminosilicate concurrents d’autres fabricants ont généralement échoué lorsqu’ils sont tombés d’un demi-mètre ou moins, a noté Corning. Victus 2 aurait également survécu à des chutes jusqu’à deux mètres sur une surface plus lisse reproduisant l’asphalte.

Le verre de protection n’est plus un argument de vente aussi important pour les appareils mobiles qu’il l’était autrefois, mais il reste une partie importante de l’ensemble. Corning a cité des recherches montrant que sur les trois plus grands marchés de smartphones (États-Unis, Chine et Inde), la durabilité était la principale considération d’achat pour 84 % des consommateurs et la deuxième après la sélection de la marque.

Les smartphones d’aujourd’hui sont près de 15 % plus lourds que les appareils commercialisés il y a à peine quatre ans, ce qui augmente la probabilité de dommages dus aux chutes. Les écrans sont également environ 10 % plus grands en moyenne. Plus d’espace sur l’écran indique plus de surface à rayer.

Corning est presque certainement le plus grand producteur mondial de verre de couverture mobile. Le verre renforcé chimiquement a été développé à l’origine dans les années 1960, mais n’a trouvé une utilisation commerciale solide qu’au milieu des années 2000, lorsque Apple l’a utilisé sur le premier iPhone. Gorilla Glass a été utilisé sur plus de 8 milliards d’appareils par plus de 45 grandes marques.

Gorilla Glass Victus 2 est déjà échantillonné par plusieurs clients. Les premiers produits dotés du nouveau verre de protection devraient arriver sur le marché dans les prochains mois. Avec le CES 2023 dans un peu plus d’un mois et le Mobile World Congress prévu pour fin février, vous pouvez parier que nous verrons les dernières nouveautés de Corning exposées dans un avenir pas trop lointain.