Le producteur de The Elder Scrolls 6 : "Je ai une idée" Quand sortira-t-il "nous jouerons pendant 10 ans"

The Elder Scrolls V: Skyrim est arrivé sur le marché (pour la première fois) en 2011, il y a plus de dix ans. Depuis lors, Bethesda l’a publié sur d’autres plates-formes et l’a porté sur les consoles de la génération actuelle. Avec Starfield à quelques mois de ses débuts, on se demande ce qui se passe avec The Elder Scrolls VI, qui a été annoncé en même temps que sa nouvelle IP de science-fiction. Tod Howard, producteur exécutif de Bethesda, a laissé tomber qu’il sait déjà plus ou moins quand il sortira, bien qu’il n’ait publié aucune promesse.

« J’ai une vague idée », a répondu Howard sur le podcast Lex Fridman. « J’aimerais que ce soit bientôt, nous le voulons aussi. J’aurais aimé qu’ils ne prennent pas autant de temps, mais ils le font. Si je pouvais remonter le temps, je n’aurais jamais prévu d’attendre aussi longtemps. » Selon le responsable, l’intention est de « garantir » que le projet se déroule correctement.

The Elder Scrolls 6, va-t-on y jouer pendant plus d’une décennie ?

« Les gens ont tendance à jouer des titres pendant longtemps », a-t-il ajouté. « Skyrim a 11 ans et c’est probablement notre jeu le plus joué. Nous ne le voyons pas ralentir et ils continueront probablement à y jouer pendant encore 10 ans. Vous devez penser que tout va bien, que les gens vont jouer aux prochains Elder Scrolls au cours d’une décennie ou deux, et cela change votre façon d’y penser depuis le début.

L’équipe de Bethesda Game Studios a concentré toute son attention sur le développement de Starfield, une nouvelle propriété intellectuelle qui était initialement prévue pour novembre 2022, mais a été reportée à l’année prochaine. Lorsque la production sera terminée, les développeurs se tourneront vers le prochain The Elder Scrolls.

Sans surprise, The Elder Scrolls VI est encore en phase de pré-production. « Nous travaillons dans le monde », a-t-il commenté dans la même interview. « Une fois que nous avons fini [el desarrollo de] un jeu, nous pouvons commencer à prototyper le suivant. Howard a noté qu’ils préfèrent concevoir « une petite section jouable du jeu » afin de pouvoir la montrer aux gens.

Source | Boulon de jeu, podcast de Lex Fridman