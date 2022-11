Systèmes solaires mobiles en hiver et en automne : c’est possible

L’un ou l’autre peut être surpris quand j’écris ceci : Mais même l’hiver gris allemand a encore l’une ou l’autre journée ensoleillée au programme. Et même si le rendement des systèmes solaires mobiles est alors jusqu’à cinq fois inférieur : il est toujours intéressant de produire de l’électricité avec un panneau solaire mobile et une centrale électrique même en hiver. Vous ne devriez tenir compte que de quelques conseils. Certains sont presque explicites :

1. Chargez de manière sélective – c’est tout ce qu’il vous reste

Le soleil n’apparaît pas souvent en automne et en hiver, mais quand il le fait, ne perdez pas de temps. Planifiez la séance, consultez les prévisions météo le soir et le matin. Et dès que le soleil se lève : Dehors le système !

Beau soleil d’hiver. Maintenant, avec le système solaire mobile !

Comme pour toutes les opérations solaires, ce qui suit s’applique également ici : Il vaut mieux profiter des deux heures de ciel bleu qu’il peut y avoir pendant la semaine que de laisser le système solaire mobile dehors toute la journée par temps gris. Même avec des panneaux solaires mobiles puissants comme le panneau EcoFlow 220W, le rendement par temps gris est proche de zéro. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine.

Temps d’automne et d’hiver allemand typique. Des jours comme celui-ci, vous pouvez laisser le système solaire à l’intérieur en toute sécurité.

Cela peut sembler un peu différent avec une centrale électrique de balcon ou un toit solaire installé en permanence. Ici aussi, les performances par temps nuageux ne se situent souvent que dans la plage de pourcentage à un chiffre de ce qui est possible. Mais la surface solaire pure peut être suffisante pour qu’un tout petit peu d’énergie en sorte encore.

2. Tenez les panneaux un peu plus droits

En hiver, le soleil est beaucoup plus bas qu’en été. Les systèmes solaires installés en permanence doivent prendre ce qui vient. Les fabricants les alignent donc à un angle qui peut produire de bons rendements toute l’année. Avec les panneaux solaires mobiles, vous êtes plus flexible et pouvez aligner les panneaux en fonction de la position du soleil et de la saison. Mais comment exactement ?

orientation en été l’hiver

Les panneaux solaires ont le rendement le plus élevé lorsque les rayons du soleil tombent sur le module à angle droit. Celui qui en résulte angle d’installation du panneau change en conséquence. Je l’ai marqué en rouge pour vous dans les graphiques ci-dessus. Au printemps et en été (à gauche), le soleil est plus haut. Le panneau peut alors reposer un peu plus confortablement – par exemple à un angle de 30 à 40 degrés. Nous vous l’avons également décrit dans notre article sur l’angle d’inclinaison optimal/angle d’installation d’un module solaire mobile.

En hiver, l’angle d’installation est beaucoup plus élevé car le soleil est alors plus bas. Ici, vous pouvez installer les panneaux sous nos latitudes à 55 degrés par rapport au sol. Ensuite, les performances devraient être les plus élevées. Si vous vous en écartez de quelques degrés, vous devriez toujours pouvoir atteindre une performance qui n’est pas significativement inférieure avec votre système solaire mobile.

3. Gardez votre centrale électrique au chaud

Dans l’image du titre, j’ai enroulé une couverture autour de la centrale électrique. Officiellement, le Jackery Explorer 1000 Pro utilisé ici fonctionne également jusqu’à une température de fonctionnement de -10 degrés. Néanmoins, les groupes électrogènes perdent de l’énergie à basse température – comme c’est le cas avec les batteries des smartphones et des voitures électriques. Il ne peut donc pas faire de mal d’envelopper la centrale électrique dans une couverture à l’extérieur pour la protéger du vent et du froid.

Garder la centrale électrique au chaud dans le froid ne peut pas faire de mal.

Aussi, ne les laissez pas plus longtemps que nécessaire. Dès que vous avez fini de charger, ramenez la centrale et le panneau dans votre appartement chaleureux.

4. Midi et bon

Lorsque le soleil est sur le point de se coucher, le rendement d’un système solaire mobile n’en vaut généralement pas la peine – à moins que vous ne connectiez toute une armada de panneaux solaires et que vous ayez également de la place pour eux.

Le soleil du soir crée moins d’énergie. Même si le coucher du soleil est encore loin, j’emballe généralement le système solaire mobile d’ici là. Et quand il fait nuageux et que le soleil se fraye un chemin en fin d’après-midi, je le laisse généralement tranquille.

Le meilleur moment est midi : quand le ciel est bleu : sortez les panneaux ! Et même si quelques nuages ​​bougent devant : Peu importe à midi, je laisse quand même le système dehors. Chargez quelques heures quand le soleil se lève et c’est bon ! Je n’attendrais pas beaucoup plus de l’hiver gris allemand.

Comme toujours en matière d’énergie solaire, j’aime répéter ici le mantra : beaucoup aide beaucoup. Parce que nous n’avons pas beaucoup de temps pendant les courtes journées d’hiver, nous avons besoin d’un panneau solaire aussi grand et puissant que possible. Bien sûr, avec 200 watts, vous chargez beaucoup plus rapidement qu’avec 50, mais vous avez également besoin de beaucoup plus d’espace pour cela. (La puissance des panneaux solaires augmente à peu près proportionnellement à la surface.)

Les panneaux solaires mobiles comme le panneau EcoFlow 160W ou 2x le Jackery SolarSaga 80 peuvent produire un rendement incroyable par beau temps. En combinaison avec les Powerstations Explorer 1000 Pro et Delta Mini, ils m’ont fourni suffisamment d’énergie tout l’automne pour recharger au moins mon MacBook, mon iPhone 14 Pro et quelques autres petits appareils techniques.