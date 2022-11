Le vin rouge peut également avoir des effets bénéfiques sur la mémoire et favoriser la santé du cerveau

C’est ce que révèle une nouvelle étude récemment publiée dans la revue scientifique Neurology qui a observé un déclin cognitif plus lent chez les personnes ayant une alimentation riche en phényles antioxydants, un type de flavonoïde présent dans plusieurs types de fruits et légumes, ainsi que dans le vin rouge et le thé. . .

Une consommation modérée de vin rouge, bien connu pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, est également associée à un déclin plus lent de la mémoire. C’est ce que révèle une nouvelle étude récemment publiée dans la revue scientifique neurologie par une équipe de recherche du Rush University Medical Center de Chicago dans le cadre d’une enquête à grande échelle examinant l’association entre la cognition et l’apport de fanols antioxydants, un type de composé flavonoïde présent dans différents types de fruits et légumes, ainsi que dans vin rouge et thé.

L’étude a porté sur 961 personnes âgées de 60 à 100 ans qui, chaque année, pendant sept ans en moyenne, ont rempli un questionnaire sur la fréquence à laquelle elles mangeaient certains aliments et consommaient certaines boissons, et ont réalisé une série de dix-neuf tests d’aptitudes cognitives et mémorielles. , y compris mémoriser des listes de mots, mémoriser des nombres et les mettre dans le bon ordre. L’analyse a pris en considération à la fois l’apport total de flavonols et la contribution de quatre composés spécifiques : le kaempférol, la quercétine, la myricétine et l’isorhamnétine contenus dans divers aliments et boissons. En moyenne, l’apport total en flavonols par participant était de 9,6 mg/jour.

Pour déterminer les taux de déclin cognitif au fil du temps, les chercheurs ont utilisé un score cognitif global qui résumait les résultats de 19 tests. Le score moyen variait de 0,5 pour les personnes sans problèmes de mémoire à 0,2 pour les personnes présentant un léger déclin cognitif à -0,5 pour les personnes ayant des problèmes de mémoire et de démence, comme la maladie d’Alzheimer.

Flavonols du vin et santé cérébrale

Les résultats, confirmés même après ajustement sur des facteurs pouvant affecter la mémoire, tels que l’âge, le sexe et le tabagisme, ont montré qu’une alimentation plus riche en flavonols était associée à un taux de déclin cognitif plus lent de 0,4 unité par décennie par rapport à un apport en flavonols plus faible. « Il est passionnant que notre étude montre que faire des choix alimentaires spécifiques peut entraîner un ralentissement du déclin cognitifa déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr. Thomas Holland du Département de médecine interne du Rush University Medical Center de Chicago, notant que cet effet est probablement dû aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires intrinsèques des flavonols.

Les flavonols sont en fait des composés cytoprotecteurs, c’est-à-dire qu’ils protègent les cellules, y compris les neurones, il est donc plausible qu’ils aient un impact direct sur la cognition. Cependant, tous les flavonols évalués par les chercheurs n’ont pas montré les mêmes effets bénéfiques sur la mémoire.

Les personnes qui avaient les apports les plus élevés de kaempférol, un flavonol présent dans une grande variété de légumes, notamment le chou, les haricots, le thé, les épinards et le brocoli, avaient 0,4 unité par décennie par rapport à celles dont l’apport en kaempférol était le plus faible. Ceux qui avaient une alimentation plus riche en quercétine, que l’on trouve dans de nombreux fruits, légumes, feuilles, graines et céréales, dont les câpres, les oignons rouges, le chou, mais aussi les tomates, le thé et les pommes, avaient un taux de déclin plus lent que 0,2 unité par décennie par rapport aux personnes qui avaient le plus faible apport en quercétine.

Les personnes ayant les apports les plus élevés de myricétine, présents dans plusieurs légumes verts et légumes (y compris les tomates), les oranges, les noix, les baies, le thé et le vin rouge, avaient un taux de déclin cognitif plus lent de 0,3 unité par décennie par rapport aux personnes ayant un taux inférieur consommation de myricétine. En revanche, l’isorhamnétine, prise par exemple avec des poires, de l’huile d’olive et de la sauce tomate, n’a pas été associée à des modifications du taux de déclin cognitif global.

« Notre étude montre une association entre des quantités plus élevées de flavonols alimentaires et un déclin cognitif plus lent, mais ne démontre pas que les flavonols provoquent directement un taux de déclin cognitif plus lent. – a précisé le Dr Hollande -. Cependant, les résultats suggèrent que l’apport alimentaire de flavonols totaux et de plusieurs constituants des flavonols peut être lié à un déclin plus lent de la cognition et de plusieurs capacités cognitives avec l’âge.”.