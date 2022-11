Les créateurs de Wolfenstein font un « travail incroyable » avec Indiana Jones

L’un des jeux -a priori- exclusifs à l’écosystème Xbox dans un futur proche qui est quelque peu passé sous silence est celui d’Indiana Jones qui est en cours de développement chez Machine Games. Les créateurs des derniers opus de Wolfenstein sont chargés de ramener l’aventurier mythique sur consoles et PC après quelques jeux malheureux, et où les aventures graphiques des années 90 sont leurs titres les plus appréciés.

Et comment cette étude se porte-t-elle si bien dans le genre FPS dans ce qui sera, supposons-nous, une aventure d’action à la troisième personne ? Eh bien, selon Todd Howard, producteur du jeu, merveilleusement bien, au point de préciser que Machine Games « colle parfaitement » avec la proposition d’Indiana Jones.

Howard ravi du jeu

C’était déjà au début de 2021 lorsque ce nouveau jeu mettant en vedette l’aventurier emblématique incarné par Harrison Ford a été annoncé depuis ses débuts dans les salles de cinéma dans les années 80. Depuis, nous n’avons pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet, mais une La certitude que nous ont, c’est que, bien qu’ils aient été développés en même temps que le cinquième volet du film est tourné, ils n’ont rien à voir avec l’intrigue. Nous ne savons même pas si le jeu comportera la participation de Ford lorsqu’il s’agira de prêter sa voix au protagoniste, ce qui serait sans aucun doute une excellente nouvelle pour les fans.

En parlant précisément des fans, Howard a prévu que le jeu est « une carte d’amour » pour eux, et que Machine Games fait « un travail incroyable » avec lui. De plus, il a assuré qu’il avait déjà tenté d’obtenir la licence pour Bethesda vers l’année 2009, une tentative qui, comme nous l’avons vu plus tard, a été vaine. Cependant, l’acquisition de l’IP par Disney a facilité les choses jusqu’à la situation actuelle.

De même, concernant le genre dans lequel se situe le jeu vidéo, il n’a pas voulu le qualifier d’aventure d’action, mais plutôt ce sera « un mélange » de différentes choses que l’équipe créative a voulu faire depuis des années ces dernières années.

Pour le moment, on se souvient qu’Indiana Jones est prévu sur Xbox One, Xbox Series et PC -on insiste sur le fait qu’ils n’ont pas précisé s’il sera exclusif-, bien qu’il n’ait pas de fenêtre de lancement.

Source : Podcast de Lex Fridman