Star Wars Andor : Les 10 Easter-eggs les plus étonnants de la boutique de Luthen

Sur Coruscant, Luthen enfile des robes raffinées et une perruque, pratique des mouvements de mains gracieux et côtoie la crème de la crème de la tonne galactique. Bien sûr, dans Star Wars : Andor, la série la plus récente de la saga, le personnage incarné par Stellan Skarsgård vit une double vie puisqu’il est un espion rebelle. Dans son store, celui-là même qu’il utilise comme couverture pour encadrer ses activités révolutionnaires avec le sénateur Mon Mothma, il a des pièces inestimables.

Quels Easter-eggs se cachent parmi tous ces objets ? Le site Star Wars et le compte Twitter les ont fait connaître.

Ce sont les 10 caméos du store Luthen dans Star Wars : Andor

Une coiffe ressemblant à celle de la Reine Amidala dans Star Wars Episode II : L’Attaque des Clones. Il ne s’agit pas exactement du même objet, comme le suggère le site officiel. Une armure Mandalorian, on suppose qu’elle était faite de Beskar, un élément résistant aux sabres laser des Jedi. Un masque de Gardien du Temple Jedi. Cette figure dans l’organigramme Jedi et le masque ont fait leurs débuts dans la série animée The Clone Wars. Sankara Stones, c’est-à-dire un clin d’œil à Indiana Jones et le Temple maudit, une autre production de Lucasfilm. Un holocron Sith, un appareil capable de stocker des informations et des données à l’intérieur. Il y a aussi des holocrons Jedi. Le casque de Starkiller, le protagoniste du jeu vidéo Stat Wars : The Force Unleashed et sa suite. Cela ne veut pas dire que le personnage que nous avons rencontré en tant qu’apprenti de Dark Vador est canon. Casque Wookiee, une pièce traditionnelle pour les natifs de Kashyyyk, surtout dans les temps sombres de la guerre. Un bouclier Gungan, originaire de la planète Naboo qui est apparu pour la première fois dans The Phantom Menace. Les soldats gungans le portaient pour se protéger des ennemis. Tablettes du monde entre les mondes, l’avion mystique auquel Padawan Ezra Bridger a accédé pour torpiller les plans de Dark Sidious dans Star Wars : Rebels. Des blocs de carbonite similaires à ceux de Han Solo dans L’Empire contre-attaque, sauf que cette fois-ci on voit des personnages d’Indiana Jones : Les aventuriers de l’arche perdue et même Alien.

La première saison de Star Wars : Andor est désormais disponible sur Disney+ (lire la critique sur Netcost). Le second clôturera la série, bien que sa première soit prévue pour 2024.

