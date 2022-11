Ant-Man and the Wasp Quantumania récupère une actrice des Agents du SHIELD : est-ce canon ?

Ant-Man and the Quantumania Wasp, le prochain film de Marvel Studios qui sortira en salles au début de 2023, a révélé d’excellentes nouvelles pour les fans de Marvel. À tel point qu’une découpe promotionnelle du film pour les salles a confirmé que l’actrice Katy O’Brian, qui faisait déjà partie du casting de la série Agents of SHIELD, sera dans le nouveau film UCM dans un rôle encore à venir. Être confirmé. Cette révélation a une fois de plus déclenché la controverse quant à savoir si la populaire série télévisée Marvel est canon pour l’univers cinématographique Marvel actuel.

Ant-Man 3 continue d’étoffer son casting

Ainsi, dans la série Marvel qui arrivait à son terme à l’été 2020, Katy O’Brian incarnait le personnage de Kimball au sein de l’équipe de Nathaniel Malick. Il est apparu dans la série pendant trois épisodes de la septième saison, alors peut-être que son rôle dans Ant-Man 3 n’a rien à voir avec Agents of SHIELD en raison de sa participation secondaire. Mais quand il s’agit de Marvel, qui sait ?

Et c’est que son personnage dans la série télévisée Marvel était lié au voyage dans le temps, donc nombreux sont ceux qui théorisent sur la possibilité de connecter les deux produits via ladite actrice. Katy O’Brian a participé à d’autres émissions telles que Westworld, The Mandalorian ou The Walking Dead, entre autres. Nous verrons quel rôle il joue dans la nouvelle aventure d’Ant-Man avec Kang le Conquérant en tant que grand méchant.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira en salles le 17 février 2023.

