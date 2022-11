L’arme 3 est utilisée pour de fausses informations sur l’Ukraine, selon Bohemia

Bien qu’il ait presque une décennie derrière lui, Arma 3 continue de se vanter d’être l’un des tireurs de guerre les plus réalistes du marché, à la fois jouable et visuel. À tel point que selon Bohemia Interactive, certaines captures et vidéos ont été utilisées pour diffuser de fausses informations sur la guerre en Ukraine.

Bohême, une guerre presque perdue contre les fake news

« Ces vidéos personnelles ont le potentiel de devenir virales et sont partagées massivement par les utilisateurs des médias sociaux, parfois même par les grands médias ou les institutions gouvernementales du monde entier », a écrit le studio tchèque sur son blog officiel. Il est vrai qu’Arma 3 se déroule dans un conflit de guerre fictif qui se déroule en pas moins de 2035, mais depuis son lancement il y a 9 ans, il a reçu plusieurs mods qui ont servi à ajouter des centaines de nouvelles fonctionnalités sous forme de cartes, armes, véhicules, modes de jeu, etc…

« Bien qu’il soit flatteur qu’Arma 3 soit perçu comme reflétant la guerre moderne de manière si réaliste, nous ne sommes pas ravis qu’il puisse être confondu avec des images de guerre réelles ou utilisé pour la propagande de guerre », a déclaré le PR bohème Pavel Krizka. « Cela s’est produit dans le passé, mais maintenant ce contenu a gagné en prolifération en raison du conflit actuel en Ukraine. »

« Nous avons essayé de lutter contre ce contenu en avertissant les différents fournisseurs de ces vidéos (Facebook, YouTube, Twitter…), mais c’est très inefficace », poursuit Krizka. « Avec chaque vidéo supprimée, dix autres sont téléchargées chaque jour. » Enfin, ils concluent le billet de blog en listant quelques méthodes pour pouvoir distinguer les vidéos de gameplay d’Arma 3 des autres images réelles.

Source : Bohême