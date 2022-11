Un bug dans Pokémon Scarlet et Purple vous permet de cloner des Légendaires

Depuis que Pokémon Scarlet et Purple nous ont déplacés dans la région de Paldea, de nombreux dresseurs ont exploré les confins de la région sur le dos de leur créature légendaire, Koraidon ou Miraidon, selon l’édition. Ce à quoi Game Freak ne s’attendait peut-être pas, c’est l’apparition d’un glitch permettant de dupliquer ces animaux majestueux, comme les joueurs l’ont découvert.

JeuxServer rapporte que certains utilisateurs de TikTok partagent une méthode pour cloner des Pokémon légendaires. Ils utilisent le Picnic, un système qui renforce la relation entre le Dresseur et ses créatures. Pour profiter du bug, il est nécessaire de répondre à quelques exigences, comme terminer la mission Area Zero et faire adopter par Miraidon ou Koraidon leur forme de combat.

Si vous mettez des Légendaires dans la boîte de stockage, il est logique que les Pokémon disparaissent de l’équipe, mais JeuxServer souligne que certains joueurs ont réussi à le faire assez rapidement pour qu’ils apparaissent à la fois à l’intérieur de la boîte et dans l’équipe. Pour le moment, ni The Pokémon Company ni Nintendo n’ont signalé le lancement d’un patch qui résout tous ces problèmes, qui ne sont pas rares.

Un bisou entre Pokémon et Dresseur ?

Non, ce n’est pas un bug, mais ce n’est pas quelque chose d’intentionnel de la part de Game Freak non plus. Il s’avère que le Pokémon bipède Mewscarade peut être « embrassé » avec le Dresseur, et nous le mettons entre guillemets car c’est vraiment un effet d’optique. Si le joueur s’approche de ce Pokémon et appuie sur le bouton A, le système d’amitié est activé, représenté par des cœurs. Les modèles sont à la même hauteur et on dirait qu’ils s’embrassent.

Pokémon Scarlet and Purple est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Le jeu est devenu le plus grand succès de Nintendo au cours des premiers jours après sa sortie.

Source | Polygone