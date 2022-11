Primal Groudon et Kyogre et Jirachi Shiny dans Pokémon GO Tour Las Vegas 2023 : tous les détails

Niantic a dévoilé les premiers détails du Pokémon GO Tour : Hoenn, qui aura lieu en février 2023 à Las Vegas, aux États-Unis. On peut mettre la main sur Groudon et Kyogre sous leur forme Primal, ainsi qu’un Jirachi Shiny/Variocolor. Ci-dessous nous vous donnons tous les détails de cet événement Pokémon GO :

Pokémon GO Tour : Hoenn – Dates, heures et comment participer

Niantic a annoncé qu’il y aura deux versions du Pokémon GO Tour : Hoenn qui se tiendra dans Pokémon GO en février 2023 : un événement en personne pour Las Vegas, aux États-Unis, et un autre pour le reste du monde. L’événement de Las Vegas aura lieu au Sunset Park les 18 et 19 février 2023 de 10h00 PST à 18h00 PST. Pour participer, nous devrons payer un billet d’une valeur de 25$ si nous l’achetons avant le 31/12/2022. Si nous l’achetons plus tard, il vaudra 30 $.

Art officiel du Pokémon GO Tour : Hoenn

La version mondiale du Pokémon GO Tour : Hoenn dans Pokémon GO, à laquelle les joueurs du monde entier peuvent participer, se tiendra le samedi 25 février 2023 et le dimanche 26 février 2023 à partir de 10h00 heure locale. l’heure à 18h00 heure locale.

Toute l’actualité du Pokémon GO Tour : Hoenn en février 2023

Nouvelles enquêtes spéciales sur Pokémon GO Tour : Hoenn

Les joueurs qui participeront à l’événement en direct à Las Vegas pourront suivre une enquête spéciale dans laquelle nous collaborerons avec les leaders de la Team GO Rocket : Arlo, Cliff et Sierra. Ont-ils vraiment changé pour le mieux, ou est-ce un stratagème ?

Les joueurs de Pokémon GO à l’événement en personne de Las Vegas pourront accéder à cette recherche spéciale exclusive

La recherche spéciale qui sera accessible à tous est celle de Rhi, avec laquelle nous pouvons enquêter sur les prismes rouges et bleus, qui ont un lien avec Primal Kyogre et Primal Groudon.

Primal Groudon et Kyogre’s Rhi Special Research seront disponibles pour tous les joueurs

Primal Groudon et Kyogre arrivent sur Pokémon GO

Avec l’événement Pokémon GO Tour : Hoenn, Groudon et Kyogre arrivent sur Pokémon GO pour la première fois sous leur forme primordiale. Ils peuvent être obtenus dans les nouveaux Primal Raids, bien que l’on espère que des copies des deux Pokémon puissent également être obtenues avec la Recherche Spéciale Rhi dont nous avons parlé ci-dessus.

Pokémon disponibles dans les batailles de raid pendant Pokémon GO Tour : Hoenn

Les Pokémon suivants sont disponibles dans Pokémon GO en Raid Battles pendant Pokémon GO Tour : Hoenn :

Tous les Pokémon disponibles en Raid Battles lors du Pokémon GO Tour : Hoenn

Raids 1 étoile : Treecko (peut être Shiny/Shiny), Torchic (peut être Shiny/Shiny) et Mudkip (peut être Shiny/Shiny).

Raids 1 étoile : Deoxys Normal Forme (peut être Shiny/Shiny), Deoxys Attack Forme (peut être Shiny/Shiny), Deoxys Defense Forme (peut être Shiny/Shiny) et Deoxys Speed ​​​​Forme (peut être Shiny/Shiny ).

Raids primordiaux : Groudon primitif et Kyogre primitif.

