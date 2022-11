Fortnite Saison 4 : voici le troisième teaser de l’événement final Fracture

La machinerie hype d’Epic Games continue avec un nouveau teaser pour l’événement final Fracture de la saison 4 de Fortnite, qui pourrait également mettre fin au chapitre 3 de Fortnite. Dans cette news, nous vous montrons à quoi ressemble le troisième teaser et ce qu’il indique :

Final Event Fortnite Fracture Saison 4 : Troisième teaser

À 15h00 CET le mardi 29 novembre 2022, le troisième teaser de l’événement final Fracture est apparu à la fois sur les réseaux sociaux de Fortnite tels que Twitter et dans le jeu lui-même. Ce teaser est une image d’un autre personnage du jeu aspiré dans l’espace.

Le texte du message en jeu se lit comme suit : « FRACTURÉ – La réalité de l’île se détériore. C’est à vous de la reconstruire. Sautez le 3 décembre à 22h00 CET pour voir la fin du chapitre 3 dans un seul événement ».

On vous rappelle que le premier teaser était similaire à ce second ; dans ce cas, le skin de Mancake est celle qui apparaît dans l’espace.

La deuxième bande-annonce ? Plus de la même chose, seulement avec Deflated Guff.

Au cours des prochains jours, Epic Games continuera de publier plus de teasers, bien qu’il ne semble pas que les images individuelles fassent partie d’une mosaïque qui à son tour constitue une image plus grande. Nous serons attentifs à vous informer dans les meilleurs délais et de la manière la plus détaillée possible.

Événement final Fortnite Fracture Saison 4 : date et heures

L’événement final de Fortnite Season 4 Fracture aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 22h00 CET. Cette date et cette heure équivaut à ce qui suit dans ces territoires hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

France (îles Canaries) : 21h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 17h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 16h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 15h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 14h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Trente minutes avant l’heure de l’événement, le mode de jeu Fracture sera disponible. Nous devons le sélectionner dans l’onglet Découvrir et appuyer sur Jouer pour y entrer. Nous vous recommandons d’entrer le plus tôt possible pour éviter des problèmes imprévus.

Nous avons les jours comptés pour monter au niveau 200 et ainsi débloquer tous les objets du Battle Pass. Dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons quelles sont les meilleures méthodes pour gagner de l’XP.

