Êtes-vous membre d’EA Play ? Vous pouvez maintenant jouer à Need for Speed ​​: Unbound pendant 10 heures

Need for Speed: Unbound est entré dans sa semaine de lancement avec pratiquement aucun bruit. La nouvelle œuvre de Criterion Games nous ramène dans un monde ouvert où la vitesse et les voitures haut de gamme rythment la ville. Bien que sa date de sortie officielle soit le 2 décembre, les abonnés EA Play peuvent désormais jouer à la version complète pendant une durée limitée.

Que vous soyez sur PS5, Xbox Series X|S ou PC, si vous êtes inscrit au service, vous pouvez jouer pendant 10 heures sans frais supplémentaires. Pendant cette période, vous aurez accès à tout le contenu proposé dans le jeu complet ; en fait, les progrès que vous faites seront stockés dans votre profil au cas où vous feriez le pas pour l’acquérir.

Rendez-vous sur la boutique numérique de votre plateforme pour télécharger le test. Si vous êtes déjà membre, vous verrez à côté du prix un onglet indiquant « EA Play Free Trial ». Appuyez sur et l’installation commencera.

Combien coûte EA Play sur PlayStation, Xbox et PC ?

Un mois d’EA Play coûte 3,99 euros par mois, tandis que l’année complète atteint 24,99 euros. Les membres Xbox Game Pass Ultimate bénéficient déjà des bonus d’abonnement complets inclus. D’autre part, sur PC, il existe une modalité supérieure appelée EA Play Pro, avec laquelle vous avez accès à l’édition la plus chère au format numérique de tous les jeux de l’entreprise sans limite de temps. Son prix s’élève à 14,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

Les avantages de l’abonnement de base incluent l’accès à un catalogue multi-génération de jeux Electronic Arts, des premiers essais de ses titres récemment sortis et une remise de 10 % sur l’achat de jeux vidéo numériques liés à l’entreprise. Vérifiez tous les détails sur ce lien.

Source : Microsoft Store