Roberta, championne de cosplay : « Ce n’est pas une façon de se cacher. C’est comme ça que j’ai rencontré mes amis »

Roberta « Ashtra » Tomaiulo a 24 ans et à la Milan Games Week, elle a remporté le concours international dédié au cosplay inspiré de la série animée Winx. Il a raconté à Netcost-security.fr comment cette passion est née et quelles sont toutes les étapes à suivre pour amener un cosplay à un salon de la BD.

Cheveux roux ondulés, yeux bleus et robe courte bleue. Ou encore, de longs cheveux blonds, des cornes rouges et des yeux aux iris jaunes. Ou encore, frange bleu foncé, yeux blancs sans pupille et bande de ninja autour du cou. Dans ses photos Instagram, Roberta Tomaiulo a des versions infinies d’elle-même. Changer de perruque, changer de maquillage, changer de vêtements et d’univers narratif. Elle est cosplayeuse et à la Milan Games Week, elle a également réussi à gagner un concours avec des participants du monde entier.

Roberta a remporté le Winx Cosplay Contest, un concours réservé aux cosplayeurs de la série animée Winx. Les Winx sont un boîtier entièrement italien, créé en 2004 par Iginio Straffi et initialement diffusé sur Rai 2 puis distribué dans plus de 150 pays. Roberta, qui s’appelle Ahstra sur Instagram, a 24 ans, vit à Foggia et étudie les sciences de la motricité. Il a déjà obtenu son baccalauréat mais poursuit maintenant les deux dernières années de sa maîtrise.

Quand as-tu commencé le cosplay ?

J’avais 14 ans. C’est une passion qui est née en regardant mon frère. Il avait trois ans de plus que moi et avait toujours été passionné par les anime et les jeux vidéo. Il a été le premier à aborder ce monde.

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu quelqu’un déguisé en cosplay ?

C’était à Rome, chez Romics. Avant d’être un enfant normal, j’allais à l’école puis je dansais. Mon frère avait apporté un cosplay et un de ses amis m’avait prêté un costume. Je ne connaissais pas le personnage mais j’ai beaucoup aimé le costume.

En qui étiez-vous habillé ?

Moi déguisé en Miku de Vocaloid, mon frère Zed de Legue of Legend.

Cousez-vous les costumes que vous utilisez pour vos cosplays ou les achetez-vous déjà confectionnés ?

Ça dépend. Il y a certaines choses que je peux faire moi-même. Je suis assez bon avec les armures et en général avec les choses qui sont créées à l’aide d’un matériau appelé mousse. En couture, par contre, je suis refusée. J’essaie d’acheter en ligne, maintenant il y a tellement de magasins qui vendent d’excellents cosplays avec une gamme de prix moyenne. Si j’en ai vraiment besoin, je me fais aider par des amis ou je commande des pièces en ligne.

ROBERTA TOMAIUOLO | Le cosplay de Winx Bloom avec lequel elle a remporté le concours de la Milan Games Week

Quelles sont les choses les plus difficiles à trouver lors de la confection d’une robe ?

Sans aucun doute, les couleurs des tissus doivent être précises et fidèles à l’original. La qualité des matériaux est également importante. Fabriquer des armes n’est pas facile non plus, mais cela dépend des matériaux que vous choisissez d’utiliser. Dans tous les cas, le cosplay est pour tout le monde, il peut aussi se faire de manière simple.

Lors de la Milan Games Week, nous avons demandé aux cosplayeurs combien coûtait leur tenue. Parfois, il dépassait même les 2 000 euros.

Il y a des gens qui n’utilisent que des sites en ligne, comme Dokidoki, qui facturent même 100 ou 200 pour une robe. Habituellement, cependant, il ne dépasse pas 300 euros. En tout cas comme hobby ça coûte cher.

Quels sont vos personnages préférés ?

Il y en a plusieurs mais en général ce sont tous des personnages qui ont un caractère pétillant. Exubérantes et amusantes parce qu’elles me ressemblent. Ou j’aime les personnages toujours tendres, comme Bloom des Winx, mais qui font parfois ressortir un côté plus agressif.

Qu’est-ce qui vous passionne dans le fait de jouer le protagoniste d’un manga ?

L’émotion est toute dans les gens à qui ils vous arrêtent. Ils demandent une photo et me complimentent sur mes vêtements. Souvent quand je porte des personnages de Sailor Moon, les mères avec leurs filles m’arrêtent, peut-être justement parce que les mères leur ont transmis cette passion. C’est quelque chose que je trouve super mignon.

Cela peut-il devenir un moyen de se cacher de la réalité ?

Écoutez, beaucoup de gens pensent à ça mais je ne pense pas. C’est vrai que tu t’habilles toujours comme un personnage différent mais tu es toujours toi-même. Pour moi, c’est juste un moyen de se faire des amis et de connaître des gens de toute l’Italie, c’est ainsi que j’ai trouvé les personnes dont je suis le plus proche.

De votre profil Instagram, il y a des photos qui proviennent de nombreuses foires différentes, dans toute l’Italie.

Malheureusement ici dans les Pouilles il n’y a pas de foires, il y en a une à Bari mais c’est très petit. Il n’est pas comparable à ceux de Lucques et de Milan. Ici, ce passe-temps n’a pas encore évolué.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ces événements ?

Tout d’abord, faites-vous des amis de toute l’Italie : Milan, Lucca, Naples. Avec ce passe-temps, vous apprenez à connaître beaucoup de gens, sur des forums et dans des groupes dédiés, et les foires deviennent l’occasion de se voir en direct. On s’organise en réunissant des cosplays de groupe, on mange et on dort ensemble. L’effet est juste celui d’un voyage scolaire.

ROBERTA TOMAIUOLO | Cosplay de Sailor Saturn

Dans les anime les filles ont toutes le même physique, très fines et très rondes. Y a-t-il des standards de beauté que vous devez avoir pour cosplayer ?

Cela est particulièrement vrai pour les anime plus anciens, dans les nouveaux, même le physique des protagonistes commence à changer. Maintenant, il y a des anime avec des garçons potelés et des filles sans seins. Le cosplay est pour tout le monde. L’important est d’amener un personnage avec une attention à chaque détail.

Vous avez toujours parlé de loisirs. Cela ne peut-il pas devenir un travail ?

J’ai toujours vu ça comme un passe-temps. Si je peux gagner quelque chose, c’est encore mieux. Comme emploi, j’aimerais enseigner l’éducation physique dans les écoles élémentaires, ou travailler dans un centre où j’enseigne la gymnastique à des patients fragiles. Penser au cosplay comme un travail à plein temps ne pouvait que ruiner ma relation avec ce monde.