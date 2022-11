Le Trésor remporte la bataille contre Rubius et montre ce qui a été économisé en impôts

El Rubius a économisé environ 16 000 euros d’impôts en 2013, lorsque sa carrière a commencé à émerger. Cela a été conclu par la Cour supérieure de justice de Madrid après une inspection du Trésor en cours depuis 2015. Le gouvernement avait été surpris par les revenus du youtubeur cette année-là, au cours desquels il avait atteint un million d’abonnés sur sa chaîne et a commencé à facturer ce qu’il avait obtenu par l’intermédiaire d’une société connue sous le nom de Snofokk.

A cette époque sans moyens matériels et avec Rubius comme seul employé, ladite société se chargeait de signer les événements et promotions auxquels participait le youtubeur, à qui il payait 99 000 euros pour ses services malgré le fait qu’avec eux il récoltait plus de 230 000. C’est précisément cette différence notoire entre le prix facturé aux tiers et ce qui était finalement payé au streamer qui a retenu l’attention du Trésor et l’a poussé à ouvrir des poursuites contre lui.

La justice madrilène a conclu qu’en déduisant les frais propres de l’entreprise (environ 33.000 euros), le youtubeur aurait dû toucher 197.000 euros, et qu’en ne les déclarant pas, il a économisé 16.000 euros d’impôts (14.700 en honoraires et 1.300 en intérêts). retour à l’entreprise). De plus, Rubius n’a pas soumis ses revenus à l’impôt sur le revenu des personnes physiques comme il aurait dû le faire et a payé via l’impôt sur les sociétés, à un taux inférieur.

Bien que la peine puisse encore être levée et faire l’objet d’un recours en troisième chambre de la Cour suprême, elle représente la première bataille judiciaire perdue pour le youtubeur, qui maintient une dette de 39 980 euros auprès des administrations publiques. Au chiffre du Trésor s’ajouteraient 10 000 de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 3 000 avec la Sécurité sociale et 11 000 avec le Trésor public, entre autres. Snofokk et Rubius ont tous deux déclaré qu’ils avaient déjà payé les 16 000 en question, mais attendaient de voir s’ils pouvaient les récupérer devant le tribunal.

Pour le moment ce n’est pas le cas et il reste à voir si Rubius se prononcera sur le sujet. Marre de la question fiscale, il en est venu à son époque à déclarer ceci : « Le Trésor me traite comme un criminel depuis le « day one ». Ils ont toujours essayé de me prostituer. Bien que je fasse les choses correctement et légalement depuis le jour d’abord, dès le « day one », j’ai été soumis à des contrôles fiscaux et des notifications ont été envoyées aux autres trésors européens et américains pour voir si j’avais des comptes chèques cachés. Ils m’ont imposé des sanctions pour non-respect d’exigences qui ne sont jamais arrivées et un long etcetera « .

Source