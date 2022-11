Forms lance d’innombrables nouveaux modèles

La réalité est que nous ne pensions pas que Microsoft Forms serait si bien accueilli. Les sondages en ligne avaient déjà de très bonnes alternatives de Google ou Doodle. Cependant, cela n’a pas intimidé le géant de Redmond qui a présenté une excellente alternative, Microsoft Forms. Désormais, sa plate-forme continue d’évoluer avec de nouvelles fonctions et, dans ce cas, de nouveaux modèles.

Microsoft annonce de nombreux modèles pour les formulaires

Vous pouvez créer rapidement et facilement des quiz, des enquêtes, des sondages et bien plus encore avec Microsoft Forms. De plus, Microsoft ajoute plus d’excitation en ajoutant de nouveaux thèmes. La société espère que ces nouveaux thèmes attireront davantage l’attention du public dans un nouveau monde hybride.

Les nouveaux thèmes Microsoft Forms sont publiés à un moment où nous sommes officiellement entrés dans la saison des fêtes. Et il y a beaucoup de nouveaux thèmes qui conviennent parfaitement à certaines occasions spéciales comme les célébrations d’équipe, la préparation des événements de Noël ou la fête de Thanksgiving. Microsoft a également voulu donner plus de pertinence aux thèmes les plus populaires qui ont été adoptés par les utilisateurs.

En expliquant comment l’expérience de personnalisation de Microsoft Forms peut créer de meilleures connexions émotionnelles entre les utilisateurs et leur public, Microsoft affirme que bon nombre de ces problèmes sont « libre de droit d’auteur »ce qui indique que les utilisateurs peuvent les utiliser chaque fois qu’ils veulent décorer l’arrière-plan d’un nouveau formulaire ou peaufiner leurs anciennes enquêtes.

Il existe un grand nombre de nouveaux thèmes (statiques et animés) qui sont arrivés dans Microsoft Forms et qui, espérons-le, pourraient attirer davantage l’attention de votre public et les rendre « se sentir » les émotions et les connexions derrière les écrans, en particulier dans le nouveau monde hybride.

Les utilisateurs peuvent accéder aux thèmes nouvellement lancés en ouvrant n’importe quel formulaire ou questionnaire -> Panneau de thème -> Idées de thème -> Voir plus d’idées de thème. Microsoft invite tout le monde à l’essayer et à partager les commentaires des utilisateurs et de leur public. Alors vérifiez-les et faites savoir à Microsoft si vous les aimez.