The Walking Dead et sa fin : son producteur donne des indices sur la mystérieuse localisation de Rick

La célèbre série The Walking Dead a récemment conclu son histoire principale pour clôturer 11 saisons d’un univers de zombies qui a donné beaucoup à dire, parfois pour le meilleur et d’autres fois pour le pire. Quoi qu’il en soit, l’une des séries télévisées les plus influentes de ces derniers temps se ferme pour donner naissance à de nouveaux produits connexes qui commenceront à arriver à partir de l’année prochaine avec d’autres séries du même univers déjà en cours comme Fear the Walking Dead ou Contes de The Walking Dead. Et l’un de ces spin-off annoncés à venir est la mini-série Rick et Michonne et nous avions déjà de nouveaux indices à la fin de The Walking Dead. Nous avertissons des spoilers sur la fin de la série à partir du paragraphe suivant.

L’avenir incertain de Rick et Michonne

Ainsi, le producteur et scénariste de The Walking Dead, Scott M. Gimple, a partagé de nouveaux indices sur le sort de Rick Grimes et Michonne, des personnages qui sont revenus dire au revoir à The Walking Dead (de façon inattendue, tout est dit) et lui ouvrir les portes à son prochain spin-off. Mais qu’est-il arrivé à Rick tout ce temps ? Où étais-tu? Et où est-il dans l’une des scènes finales de The Walking Dead ? : « Avez-vous vu cet hélicoptère noir. Nous savons que l’hélicoptère vient du CRM. Je veux dire, merde, on peut le voir dans cette veste. Ainsi, les gens pourraient extrapoler au-delà de cela, que la ville peut être associée au CRM », explique Gimple à Entertainment Weekly.

Et c’est que les fans n’ont pas tardé à identifier cette ligne d’horizon post-apocalyptique que l’on peut voir au bas de l’endroit où se trouve Rick : « Les gens ont détecté de quelle ville il s’agit. Vous pouvez rechercher ces gratte-ciel et détecter où ils se trouvent. Les gens ont déjà vu cet horizon évoqué dans les promos. Il a déjà été référencé. Je pense que les gens pourraient relier ces points », donnant lieu au fait que Rick se trouve à proximité de la ville de Philadelphie, un lieu associé à la Military Civic Republic, une faction que nous avons pu rencontrer dans la série déjà terminée The Walking Mort : monde au-delà.

Verrons-nous à nouveau CRM dans la mini-série Rick et Michonne ? Auront-ils un lien avec la série The Walking Dead : World Beyond ? Il faudra attendre sa première, toujours sans date, pour découvrir la véritable fin des deux personnages. Peut-être ramèneront-ils la fin alternative de The Walking Dead que nous n’avons jamais vue ?

Source | Divertissement hebdomadaire via Screen Rant