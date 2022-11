L’Union européenne enquêtera sur la position des équipes sur Slack

L’Union européenne ne veut pas que Microsoft soit le roi du travail hybride. A l’époque, le rachat de Slack par Microsoft pour plus de 8 milliards était même envisagé. Cependant, il a décidé de créer Teams et de l’inclure dans la suite de produits Microsoft. Teams a également de nombreux concurrents, dont Slack et Zoom. Maintenant, il semble que les régulateurs de l’Union européenne (UE) souhaitent enquêter sur Microsoft pour certains problèmes antitrust liés à Teams.

L’Union européenne enquête sur Microsoft Teams pour pratiques anticoncurrentielles

Reuters a rapporté que la Commission européenne (CE) envisageait d’ouvrir une enquête contre Microsoft pour des pratiques anticoncurrentielles présumées liées à son logiciel Teams.

La base de cet examen est une plainte déposée par Slack en 2020 indiquant que le regroupement de Teams avec la suite de produits Microsoft 365 oblige à l’installer sur de nombreux ordinateurs tout en « cache le véritable coût pour les entreprises clientes ». Il a exhorté le régulateur à forcer Microsoft à retirer Teams de sa suite Microsoft 365 et à l’offrir séparément à des prix commerciaux « équitables ». À l’époque, le vice-président des communications et de la politique de Slack, Jonathan Prince, aurait déclaré :

C’est beaucoup plus important que Slack contre Microsoft – c’est une représentation de deux philosophies très différentes pour l’avenir des écosystèmes numériques, passerelles contre gatekeepers. […] Slack offre une approche ouverte et flexible qui aggrave la menace pour Microsoft car il s’agit d’une passerelle vers une technologie innovante de classe mondiale qui rivalise avec le reste de Microsoft et donne aux clients la liberté de créer des solutions qui répondent à leurs besoins. Nous voulons être les 2 % de votre budget logiciel qui rendent les 98 % restants plus précieux ; ils veulent toujours 100% de leur budget.

Selon le rapport, la CE a envoyé une nouvelle série de questionnaires le mois dernier, signe qu’elle envisage d’intensifier son enquête contre Microsoft. Deux sources proches du dossier notent que :

La Commission examine l’interopérabilité et le regroupement (de Microsoft), mais cette fois plus en détail. Ils recherchent des informations qui leur permettent de définir des solutions.

Ils préparent le terrain pour une enquête.

Les deux sociétés se sont jetées plus que des mots de temps en temps. Le PDG de Slack a dit un jour qu’il ne considérait pas Teams comme une menace, tandis que Microsoft a souligné que « les petites entreprises (comme Slack) vont et viennent“, et que le géant de la technologie de Redmond vous a couvert.

En tout cas, ce ne serait pas le bon moment pour Microsoft de se retrouver mêlé à une autre enquête antitrust. Il fait déjà l’objet d’une enquête par les régulateurs européens pour son projet d’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars.