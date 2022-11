Le développeur d’Arma 3 dit qu’il est toujours utilisé pour créer de fausses nouvelles et propose des conseils pour identifier les séquences de jeu

WTF ? ! Les images de jeux vidéo prétendant être des incidents de la vie réelle, en particulier ceux de conflits, sont loin d’être un phénomène nouveau. La pratique a augmenté cette année après la guerre en Ukraine, et c’est souvent le gameplay d’Arma 3 qui est utilisé comme fausse séquence. Maintenant, le développeur Bohemia Interactive s’est penché sur la circulation de ces vidéos et a expliqué comment distinguer les vrais clips des faux.

Le studio tchèque écrit que la quantité massive de contenu et de mods générés par les utilisateurs, dont beaucoup d’équipements russes et ukrainiens, disponibles pour Arma 3 en font un jeu idéal pour créer de fausses vidéos. « Bien qu’il soit flatteur qu’Arma 3 simule des conflits de guerre modernes de manière aussi réaliste, nous ne sommes certainement pas ravis qu’il puisse être confondu avec des images de combat réelles et utilisé comme propagande de guerre », a déclaré Pavel Křižka, responsable des relations publiques de Bohemia Interactive.

Křižka a déclaré que des images d’Arma 3 ont été utilisées comme fausses images d’Afghanistan, de Syrie, de Palestine et même entre l’Inde et le Pakistan. Mais cela a été une méthode particulièrement populaire pour créer des clips prétendant provenir de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Ils deviennent souvent viraux et sont parfois diffusés sur des médias légitimes qui croient qu’ils sont réels.

Un clip qui a circulé en octobre montrant soi-disant l’armée ukrainienne en train de frapper des chars de l’armée russe s’est avéré être une séquence d’Arma 3. Une partie du même clip a également été utilisée dans une fausse déclaration de 2020 alléguant qu’il s’agissait d’une arme anti-aérienne américaine détruisant un missile iranien. Il y a également eu un cas en 2018 lorsque la télévision russe a montré un clip d’Arma 3 qui, selon elle, était de véritables images de la guerre en Syrie (ci-dessous).

Bohemia Interactive a essayé de signaler ces vidéos aux détenteurs de plateformes telles que YouTube, mais de telles actions s’avèrent souvent inefficaces. « Nous avons trouvé que le meilleur moyen de résoudre ce problème est de coopérer activement avec les principaux médias et vérificateurs de faits (tels que l’AFP, Reuters et d’autres), qui ont une meilleure portée et la capacité de lutter efficacement contre la diffusion de fausses images d’actualités. »

Le développeur a donné une série de conseils sur la façon de distinguer les images réelles des clips de gameplay d’Arma 3 :

Même les smartphones datés ont la capacité de fournir des vidéos en qualité HD. Les fausses vidéos sont généralement de qualité bien inférieure et sont intentionnellement pixélisées et floues pour masquer le fait qu’elles proviennent d’un jeu vidéo.

Pour ajouter un effet dramatique, ces vidéos ne sont souvent pas capturées dans le jeu. Les auteurs filment un écran d’ordinateur avec le jeu en basse qualité et avec un bougé de caméra exagéré.

Se déroule souvent dans l’obscurité / la nuit

Les images sont souvent sombres afin de masquer le niveau de détail insuffisant de la scène du jeu vidéo.

Les effets sonores du jeu se distinguent souvent de la réalité.

Ne présente pas de personnes en mouvement

Bien que le jeu puisse simuler le mouvement de véhicules militaires de manière relativement réaliste, capturer des humains en mouvement d’apparence naturelle est toujours très difficile, même pour les jeux les plus modernes.

Éléments d’affichage tête haute (HUD) visibles

Parfois, les interfaces utilisateur du jeu, telles que la sélection des armes, les compteurs de munitions, l’état du véhicule, les messages en jeu, etc. sont visibles. Ceux-ci apparaissent généralement sur les bords ou dans les coins du métrage.

Effets de particules non naturels

Même les jeux les plus modernes ont du mal à représenter naturellement les explosions, la fumée, le feu et la poussière, ainsi que la façon dont ils sont affectés par les conditions environnementales. Recherchez en particulier les nuages ​​​​étrangement séparés.

Véhicules, uniformes, équipements irréalistes

Les personnes ayant une connaissance avancée de l’équipement militaire peuvent reconnaître l’utilisation de ressources militaires irréalistes pour un conflit donné. Par exemple, dans une fausse vidéo largement diffusée, le système de défense aérienne américain C-RAM abat un avion d’attaque au sol américain A-10. Les unités peuvent également afficher des insignes non authentiques, des camouflages, etc.

Křižka a terminé en demandant aux joueurs d’Arma 3 et aux créateurs de contenu d’être responsables de leurs images de jeu, par exemple en déclarant explicitement que les images qu’ils publient proviennent d’un jeu vidéo.

Arma 3 n’est pas le seul jeu utilisé pour simuler des incidents réels. Un politicien pakistanais pensait qu’une vidéo GTA V d’un avion atterrissant et manquant de peu un pétrolier sur la piste était réelle en 2019. Il y a aussi eu le cas du ministère russe de la Défense insistant sur le fait que les images d’un jeu mobile étaient des « preuves irréfutables » de l’aide américaine. Daech en 2017.