Star Wars : Andor est terminé, quelle est la suite de la saga sur Disney+ ?

Le prequel de Rogue One nous a laissé une première saison de 12 épisodes. Star Wars: Andor s’est conclu sur Disney+, au cours d’une année 2022 au cours de laquelle nous avons pu profiter de plusieurs séries se déroulant dans la galaxie très, très loin. En plus des derniers épisodes de la série de courts métrages d’animation The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et The Jedi Chronicles, Andor a transporté le spectateur au moment de la naissance de la rébellion. La question est, et maintenant ? La réponse est que les choses arrivent…

Star Wars : Andore.

Clone Wars et Rebels sont les grandes séries animées de Star Wars, toutes deux déjà terminées. De la main de Dave Filoni et de son équipe est également venu The Bad Shipment, une suite de l’intrigue de Clone Wars mettant en vedette plusieurs clones très spéciaux. Déjà à l’époque de l’Empire Galactique, les membres de cette équipe font face à la nouvelle situation dans la galaxie. La première de la deuxième saison est prévue pour le 4 janvier 2023.

Dans le domaine de l’animation, il y aura deux projets supplémentaires l’année prochaine. Star Wars: Visions revient avec une deuxième saison, cette fois pas exclusivement axée sur les produits d’anime japonais. A cette occasion, les courts métrages proviendront de divers pays du monde. Lorsque? Au printemps. D’autre part, Star Wars : Young Jedi Adventures est le premier produit en dehors des livres et des romans qui se déroule dans la Haute République, une ère de splendeur qui se reflétera dans cette série animée pour enfants.

The Mandalorian et deux autres spin-offs

Din Djarin et Grogu se remettent ensemble. Les deux explorateurs de la galaxie se rendront à Mandalore dans la saison 3, un système dévasté par l’Empire qui cache les mystères légendaires du culte Mandalorian. Ensemble, ils devront chercher la rédemption, bien que le conflit soit esquissé, puisque Bo-Katan Krize (un personnage apparu pour la première fois dans Clone Wars et déjà introduit dans The Mandalorian) veut diriger Mandalore comme son chef légitime. Le problème est que Mando possède le sabre noir, ce qui lui donne a priori le droit de régner, selon la légende.

La saison 3 de Mandalorian est prévue pour février, même si pour le moment il n’y a pas de date plus précise. Le 1er décembre, ils partageront plus de détails.

Le The Book Of Boba Fett est le premier spin-off de The Mandalorian, mais pas le dernier. Ahsoka, la série mettant en scène l’ancien Padawan d’Anakin Skywalker (Rosario Dawson), poursuivra les aventures de la togruta dans un produit qui fera revenir des personnages rebelles comme Ezra Briger, Hera Syndulla ou Sabine Wren. La recherche du Grand Amiral Thrawn, bras droit de l’Empereur Palpatine avec Tarkin et Dark Vador, sera l’une des motivations du complot.

Le troisième spin-off, qui a également lieu après Le retour du Jedi, fera ses débuts sur Disney + en 2023. Avec Jude Law et un groupe d’enfants, le Skeleton Crew a été décrit comme le Stranger Things de Star Wars.