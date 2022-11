Qu’y a-t-il sur la table de chevet d’Elon Musk ? La photo avec des fusils et des canettes de Coca Cola

Vous voyez deux pistolets jouets, une amulette bouddhiste et beaucoup de Diet Cokes. L’image pourrait également être l’un des trolls les plus riches du monde.

Deux pistolets, quatre Diet Cokes, un petit sanctuaire à George Washington et un objet bouddhiste représentant la virilité et la maîtrise des phénomènes magiques. Elon Musk a posté une photo de sa table de chevet sur Twitter. On ne sait pas si l’homme le plus riche du monde dort chaque nuit à côté de cette composition originale d’objets ou s’il fait partie des nombreux trolls que Musk nourrit à son public.

Sur cette table de chevet, pourtant, il y a une certaine cohérence. De la passion du PDG pour Diet Coke, qui est célébrée sur tous les profils sociaux, aux deux pistolets (probablement faux). Musk a toujours été en faveur de la possession d’armes, en effet selon lui, elles sont dissuasives pour résister à la tyrannie qui se profile. La photo est accompagnée de la légende « Ma table de chevet », puis ajoute « il n’y a pas d’excuse pour mon manque de sous-verres », faisant allusion aux auréoles des canettes qui salissent la surface.

Le bien-aimé des Coca light

C’est une longue histoire d’amour entre Musk et Diet Coke. Et il y a 15 ans, le nombre de canettes sur le bureau de Musk aurait pu être le double. En fait, Musk a expliqué qu’au cours des dernières années, il a essayé de réduire sa consommation de Coca Cola, avant de boire environ huit canettes par jour. « Je suis devenu tellement fou que j’ai sérieusement commencé à avoir l’impression de perdre ma vision périphérique », a déclaré Musk. « Maintenant, le bureau a du Coca light sans caféine. »

En juin, il a ensuite tweeté : « Le Coca light est incroyable, surtout la version fontaine à soda dans les cinémas avec du pop-corn au sel et au beurre. » Le Coca Cola préféré de Musk depuis 2022 n’est plus distribué en Italie.

D’où viennent les deux armes à feu

« Je crois fermement que le droit de porter des armes est une garantie importante contre la tyrannie potentielle du gouvernement », a déclaré Musk à CNBC. « Historiquement, le maintien de votre pouvoir sur le peuple est la raison pour laquelle ceux au pouvoir n’autorisaient pas la possession publique d’armes à feu. » Les deux pistolets sur la table de chevet n’ont donc rien d’étonnant, Musk a exprimé son support à la possession d’armes dans tous les sens. « Cependant », a-t-il ajouté, « les ventes d’armes doivent s’accompagner de vérifications rigoureuses des antécédents, et les ventes d’armes d’assaut doivent être limitées à des circonstances particulières, comme pour les propriétaires de champs de tir et ceux qui se trouvent dans des endroits à haut risque », comme la guerre des gangs. « .

Quoi qu’il en soit, les deux pistolets Musk semblent être des faux. Le premier incrusté de bois placé dans la boite devrait être une réplique du pistolet à silex de la boite Deluxe George Washington, si vous le cherchez sur internet dans la description il est écrit « ne fonctionne pas ».L’autre selon le New York Post est une réplique d’un revolver du jeu vidéo « Deus Ex : Human Evolution ».

Un fan de Bouddha et de George Washington

Non seulement la réplique du pistolet de l’ancien président, et la reproduction en couleur du tableau « Crossing the Delaware » d’Emanuel Leutze qui représente le premier président des États-Unis traversant le fleuve Delaware. Sur la table de chevet, il y a aussi le livre « Règles of Civilization and Decent Behavior in Company and Conversation » à Washington. Il pourrait faire partie de la collection « Books of American Wisdom », qui comprend également la Constitution des États-Unis, la Déclaration d’indépendance et « The Way to Wealth » de Benjamin Franklin.

Il y a aussi un objet utilisé lors des rituels bouddhistes sur la table. Il s’appelle Vajra Dorje, et il symbolise le principe masculin de la manifestation universelle, il est associé à l’idée de paternité divine. Le vajra est également considéré comme un «bâton magique» représentant celui qui a atteint la maîtrise des phénomènes magiques. Selon l’association Khan Academy, le vajra est l’un des « objets rituels les plus importants du bouddhisme tibétain ».