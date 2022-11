Qu’est-ce que c’est que 10 ans de Call of Duty pour PlayStation ?

Ces derniers jours, le sujet le plus brûlant de l’année dans le monde du jeu vidéo s’est de nouveau joué : le rachat d’Activision par Microsoft. Le problème, comme nous le savions déjà, est la non-conformité de la part de PlayStation, qui a peur de perdre l’un des jeux avec la plus grande base d’utilisateurs, ce que Microsoft tente de convaincre que cela n’arrivera pas. Mais comment?

Un achat réglementé d’un million de dollars

Sachant que le rachat d’Activision représente une mise de fonds gigantesque de 69 000 millions de dollars, de nombreuses entreprises et organismes de réglementation doivent revoir toute cette opération au millimètre près pour éviter des problèmes à l’avenir. Et avec les problèmes dont nous parlons, des aspects tels que le pouvoir de monopole que Microsoft pourrait choisir dans certains cas, ce que l’entreprise a défendu à plusieurs reprises avec des arguments assez pratiques : que les jeux Activision sont sur toutes les plateformes et que son plus direct rival, PlayStation, domine assez facilement le marché depuis des années.

Mais c’est justement la PlayStation qui cause le plus de problèmes et qui essaie le plus d’arrêter l’opération. Son PDG s’est déjà exprimé à plusieurs reprises en rejetant complètement le mouvement, assurant qu’il toucherait de nombreuses parties et qu’ils craignent de perdre l’un des jeux les plus réussis qu’il apporte à leurs consoles : Call of Duty.

10 ans d’appel du devoir

Pour cette raison, Microsoft concentre ses efforts sur la conclusion d’une sorte d’accord qui satisfera toutes les parties. Selon Reuters, ceux de Redmond ont proposé à la Commission européenne un accord de 10 ans avec lequel ils garantiraient le prochain Call of Duty sur la plate-forme PlayStation, et éventuellement conclure l’accord plus de jeux de la firme.

Cela servirait à signer officiellement l’engagement de Microsoft à continuer d’offrir le jeu à la concurrence, ce qu’ils ont eux-mêmes confirmé à maintes reprises, en s’assurant que tout ce qu’ils recherchent est l’engagement de permettre aux utilisateurs d’avoir plus d’accès aux jeux, et pas moins.

Y a-t-il une astuce ?

Offrir Call of Duty pendant 10 ans peut être facile, mais qu’en est-il des extras fournis avec le jeu ? Il n’est pas nécessaire de remonter trop loin pour se rappeler que PlayStation disposait déjà d’un mode Call of Duty exclusif depuis une année entière. C’était Zombies Onslaught, un mode de jeu fourni avec Cold War et qui n’a atterri sur Xbox que 12 mois plus tard.

De même, la relation de PlayStation avec Activision leur a jusqu’à présent permis d’avoir l’exclusivité d’un accès anticipé aux bêtas et d’obtenir des add-ons et des skins exclusifs pour la plate-forme. Pour cette raison, il est étrange que PlayStation se donne tant de mal alors qu’eux-mêmes avaient déjà des accords d’exclusivité des années auparavant.

Cela étant dit, et si Microsoft rendait la nouvelle Warzone exclusive à Xbox ? Techniquement, ils pourraient proposer la campagne Call of Duty et son multijoueur à PlayStation, mais le Battle Royale ne serait disponible que sur leur plateforme. Des jeux comme celui-ci pourraient être reproduits, nous ne savons donc pas dans quelle mesure l’accord de 10 ans tricherait.